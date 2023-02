Ma temetik Móricz-Sabján Simont – a szerkesztőség képgalériával búcsúzik kollégájától

Pénteken 14 órakor helyezik végső nyugalomra a Farkasréti temetőben Móricz-Sabján Simon fotográfust, a Világgazdaság munkatársát.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Móricz-Sabján Simon nemcsak fotóriporter volt, hanem a hazai dokumentarista fényképészet meghatározó alakja. December végén hunyt el, 42 évesen. A Világgazdaság szerkesztősége képgalériával búcsúzik tőle, az emlékét megőrzi.

A kivételes tehetségű fotográfus kétszeres China International Press Photo Contest-nyertes, illetve Pictures of the Year International (POYi)-, NPPA Best of Photojournalism-, Prix International de la Photographie-, PDN-, FCBarcelona Photo Award-, Slovak Press Photo- és ASPAward-díjazott. Munkáival több külföldi és magyarországi elismerés mellett 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor a MÚOSZ Nagydíját, hat alkalommal a Munkácsi Márton-díjat a legjobb kollekcióért, három alkalommal a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját és háromszor a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat.

2021-ben a Mediaworks-fotópályázat nagydíjasa volt, 2022-ben elnyerte a Capa-nagydíjat.

Több egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek fotográfiái, köztük három önálló tárlaton a Magyar Fotográfusok Házában, csoportos kiállításokon a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Műcsarnokban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Várkert Bazárban, illetve többek között Arles-ban, Barcelonában, Csengtuban, Denverben, Milánóban, Tbilisziben és Varsóban.

Deák Bálint főszerkesztő Kiapadt a belső mosoly címmel közölt nekrológot. Ebben azt írta:

Amit akart, azt elérte, de nagyon rövid időt kapott minderre. Hirtelen, egyik pillanatról a másikra ment el, és nemcsak nagy űrt hagyott maga után, hanem a fájó kérdést is: milyen különleges témát kell éppen fotózni a mennyben, hogy Simit kellett felkérni?

Móricz-Sabján Simont a Világgazdaság kiadója, a Mediaworks Zrt. saját halottjának tekinti.