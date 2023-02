Nem értek véget Silvio Berlusconi megpróbáltatásai azzal, hogy 2015-ben a bíróság tisztázta annak vádja alól, hogy egy fiatalkorú, 17 éves lánytól vásárolt szexuális szolgáltatást, ugyanis később azzal vádolták meg, hogy lefizette a tanúkat. Egy olasz bíróság azonban szerdán ezen vádak alól is tisztázta az egykori olasz miniszterelnököt.

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Az ügyészség szerint Berlusconi hírhedt "bunga bunga" bulijainak 24 vendégét fizette le azért, hogy hazudjanak az érdekében és ezért hat év letöltendő börtönbüntetést kértek vele szemben. A korábbi ügyben egyébként

nem azért mentették fel, mert nem fizetett prostitúcióért a 17 éves lánynak, hanem azért, mert nem volt tisztában azzal, hogy a bártáncosként dolgozó lány fiatalkorú volt.

A tanúk megvesztegetése miatt három ügy is indult – Sienában, Rómában és Milánóban –, mivel az érintett szemtanúk 3 városban laktak. Korábban már Sienában és Rómában felmentették az egykori miniszterelnököt, ám a legfontosabb a milánói ügyben csak most született döntés. Az ügyészség Sienában már fellebbezett at ítélet ellen, míg a mostani ügyben eljáró Tiziana Siciliano közölte, hogy az ítélet indoklásának tüzetesebb vizsgálata után hoz döntést a fellebbezésről, ugyanakkor szerinte nyilvánvaló, hogy a tanúk a korábbi ügyben hazudtak, a kérdés csak az, hogy miért.

A mostani ügyben a további 28 vádlottat is felmentették, köztük a marokkói Karima El Mahroug-t is, aki a korábbi ügy középpontjában állt és inkább színpadi nevén – Ruby a szívrabló – volt ismert – írja a France24.

Az egykori kormányfő egyébként korábban elismerte, hogy adott pénzt a vendégeinek, de szerinte ezzel csak a hírnevükön esett csorbát igyekezett kiköszörülni, és ellenszolgáltatást nem várt.

Noha Berlusconit felmentették a korábbi ügyekben és most is, ez nem jelenti azt, hogy nem bűnhödött az elhíresült bulik miatt, hiszen az azok kapcsán kipattant botrány vezetett negyedik miniszterelnöki megbízatásának a végéhez 2011-ben. A politikus Hajrá Olaszország! pártja folyamatosan tagadta a vádakat, azokat Berlusconi eltávolítását célzó politikai támadásoknak minősítették.

Időközben azonban Berlusconi visszatért a politikába és 2022-ben szenátusi képviselővé is választották Monzában, noha miután 2013-ban adócsalás miatt elítélték, ki is zárták a testületből – írja a Deutsche Welle. Az általa vezetett Hajrá Olaszország! Giorgia Meloni kormánya mögött álló koalíciónak is része.