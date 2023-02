Már tanulják az ukránok a Leopardok használatát

Megkezdte az orosz támadás ellen védekező ukrán erők támogatását szolgáló új kiképzési programját a Bundeswehr, ennek keretében többek között a Leopard 2 típusú harckocsik használatát is oktatják – jelentették be hétfőn Berlinben.

Fotó: : Michael Reichel / dpa / Getty Images

Az ország hadügyminisztériumának szóvivője elmondta, hogy az ukrán katonáknak szervezett kiképzési program helyszíne az Alsó-Szászország tartományi Munsterben működő harckocsizóképző központ. A program március végéig tart.

Ugyancsak itt zajlik a Marder típusú páncélozott harcjármű használatát oktató képzés egy korábban elindított támogatási program keretében. A Leopard 2 működtetését tanuló ukránok első csoportja a hét végén érkezett, a légierő (Luftwaffe) szállította őket Németországba Lengyelországból a német sajtó beszámolói szerint.

Noha a tankok használatát alapesetben több évig oktatják a Bundeswehrnél, az ukrán katonáknak rövidített, 6-8 hetes tanfolyamot szerveztek, amelyen az alapismereteket adják át.

A német kormány február elején döntött úgy, hogy egy sor nehézfegyvertípus, köztük Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek, Marder és Gepard páncélozott harcjárművek után 14 Leopard 2 A6 típusú harckocsival is segíti a védekezést az orosz támadás ellen, és összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopardok 2-esekkel támogató partnerországok erőfeszítéseit. A támogatási csomaghoz kiképzés, lőszer, szállítás és karbantartás is jár.

Az elmúlt napokban azt is közölték, hogy a Bundeswehr állományából származó 14 tankot március végére készítik fel az ukrajnai bevetésre. A kormány a harckocsi korábbi változatával, a Leopard 1-essel is támogatja az ukrán hadsereget. A tervek szerint száznál is több ilyen páncélost juttatnak Ukrajnába.