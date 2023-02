Megmozdul az ország – Móricz-Sabján Simon családjának gyűjtenek

A következő napokban országszerte több eseményt is szerveznek kollégánk, Móricz-Samján Simon emlékére. Ezeknek a rendezvényeknek nem csupán a tiszteletadás a céljuk, hanem ennél sokkal konkrétabb: Simon családjának a támogatása.

Fotó: Mohay Balázs

Móricz-Sabján Simon tavaly decemberben hunyt el tragikus balesetben, még csak 42 éves volt. Feleségével, a szintén fotós Darnay Katalinnal négy közös gyermeküket nevelték. A család nemcsak a férjet és az édesapát vesztette el, hanem a családfenntartót is. Egzisztenciálisan is nehéz élethelyzetbe kerültek, ezért a családhoz közel állók már a tragédia bekövetkezésekor elkezdték szervezni a család anyagi támogatását. Első lépésben megosztottak egy számlaszámot, amelyre adományokat lehet utalni:

a kedvezményezett: Darnay Katalin Noémi,

a számlaszám pedig: 12020407-01877130-00100000

Ezenkívül azonban a gyűjtés lehetőségének megteremtése más csatornákon is zajlott, most pedig már a részletekről is be tudunk számolni.

Túlzás nélkül, az ország megmozdult Simi családjáért.

Ezen a héten csütörtökön, február 23-án 17 órai kezdettel tartanak emlékestet a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban Móricz-Sabján Simon tiszteletére. „Aki nem ismeri a fényképeit, annak muszáj látnia őket. Aki pedig ismeri, azt úgysem kell kétszer hívni. A rendhagyó esten Móricz-Sabján Simonnak igyekszünk méltó emléket állítani fotói és hangfelvételek segítségével” – olvasható az esemény leírásában. Simi egykori mentorával, Rédei Ferenc életműdíjas fotográfussal Csillag Péter újságíró beszélget majd, a középpontban pedig Móricz-Sabján Simon 2022. őszi Árnyéksáv című munkája áll, amellyel elnyerte a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat is.

A Kiskunhalason született fotográfusnál érzékenyebben kevesen ábrázolták a vidéki társadalom rezdüléseit. Hosszú éveken keresztül járt Sárvidékre, hogy rögzítse az ottani mindennapokat. Erről úgy fogalmazott, hogy

a vidéki emberekben és közösségekben rengeteg erő van. Ellenálló képességük az erős identitás- és hovatartozás-érzésből fakad, amely helyben tartja őket. A vidéki ember attól erős, hogy mindig tudta: mindegy hol a hatalom, a világ közepe ott van, ahol ő él.

Az emlékesten jótékonysági gyűjtést is tartanak a család megsegítésére. A belépődíj 500 forint.

Jövő héten hétfőn, február 27-én 18 óra kezdettel Budapesten emlékeznek kiállítással a páratlan életművű fotográfusra. A helyszín az Einspach Fine Art & Photography (1054 Budapest, Hold utca 12.).

Számos művész ajánlotta fel egy-egy művét, amelyek megvásárolhatók. A befolyó összeg Móricz-Sabján Simon családját illeti meg. A kiállítást Trokán Nóra színművész nyitja meg, a helyszín Czapolai Barbarának és Einspach Gábornak köszönhető.

A kiállítás március 4-ig, hétfőtől szombatig 12 és 19 óra között tekinthető meg.

Móricz-Sabján Simon utolsó munkahelye a Világgazdaság volt. Lapunk kiadója, a Mediaworks Zrt. Simit a saját halottjának tekintette, temetését február 3-án 14 órakor a Farkasréti temetőben tartották. A Mediaworks Zrt. a fényképészközösséghez hasonlóan ugyancsak a szívén viseli a család sorsát. Ezért a cég igazgatósága azt kéri azoktól, akik ismerték, nagyra becsülték, szerették Simont, vagy együttéreznek a családdal, hogy segítsenek adományukkal. Vállalati összefogás indult azért, hogy Darnay Katalin el tudja tartani a gyermekeket és fenntartsa az otthonukat. Ennek érdekében hosszú távon is szüksége lesz kiegészítő anyagi forrásokra.

Ezeket a felajánlásokat az alábbi bankszámlaszámra történő utalással lehet megtenni:

Kedvezményezett: HÁLÓ a Budakeszi Gyermekekért Alapítvány

Számlaszám: 10918001-00000106-73820014

Fontos, hogy a közlemény rovatba „Simon” vagy „4 gyermekes Édesapa” megjegyzést kell írni.

Móricz-Sabján Simon elvesztése a Világgazdaság szerkesztőségét lesújtotta. Főszerkesztőnk, Deák Bálint Kiapadt a belső mosoly címmel közölt nekrológgal búcsúzott tőle. Ebben azt írta:

Amit akart, azt elérte, de nagyon rövid időt kapott minderre. Hirtelen, egyik pillanatról a másikra ment el, és nemcsak nagy űrt hagyott maga után, hanem a fájó kérdést is: milyen különleges témát kell éppen fotózni a mennyben, hogy Simit kellett felkérni?

Simi emlékét megőrizzük.