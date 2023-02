Betiltották a TikTokot az Európai Bizottságban. A brüsszeli testület biztonsági okokra hivatkozva tiltotta meg a kínai applikáció használatát, a nyugati országok szerint ugyanis egyre aggasztóbb méreteket ölt a kínai technológiai vállalatok adatgyűjtése, amelynek célpontjai elsősorban politikusok.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem TikTokozhat már. Fotó: NICOLAS ECONOMOU

Az ügyet már régóta pedzegették Brüsszelben, de most a Politico című lap értesülései szerint az EB stábját csütörtök reggel értesítették arról, hogy minden céges eszközükről töröljék le a TikTokot és azokról a telefonokról, tabletekről is távolítsák el, amelyeken bármilyen munkához kapcsolódó tevékenységet végeznek. Ez utóbbinál ugyanakkor felkínálták azt a lehetőséget is, hogy amennyiben ragaszkodnak a TikTokhoz, akkor ezekről a privát eszközeikről elegendő a munkájukhoz kapcsolódó alkalmazásokat és információkat törölni.

A köremailben a kibervédelemmel magyarázták a döntést. Hivatalosan a Bizottság várhatóan csak déli sajtótájékoztatóján közli a tiltást.

A lap úgy tudja, hogy a Bizottság döntését hamarosan már európai szervezetek is átvehetik, például az Európai Tanács és az Európai Parlament.

Az Egyesült Államokban egyébként már decemberben meghoztak egy hasonló döntést, azóta a szövetségi tulajdonban lévő eszközökön tilos a TikTokot használni. Március végén pedig a TikTok vezérigazgatóját is beidézik a kongresszus elé, hogy feleljen a biztonságot érintő kérdésekre.