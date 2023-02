Moszkva: az ukránok megpróbálták lebombázni a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezetéket

Tűz alá került a Barátság kőolajvezeték novozibkovói olajszivattyú-állomása Brjanszk területen – közölte a Ria Novosztyi orosz hírügynökséggel a Transznyefty szóvivője és tanácsadója, Igor Demin. Az állomásra becsapódott lövedék nem sebesített meg senkit, viszont kisebb károkat okozott. Ennek ellenére a Barátság kőolajvezeték rendesen működik – közölte a szakember.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Brjanszki terület katasztrófavédelmi szolgálata azt is elmondta a Ria Novosztyinak, hogy egy Ukrajnából érkező lövedék Mamai falu mellett a mezőbe csapódott.

Ukrajna durván megemeli a Barátság kőolajvezeték tranzitdíját A horvátok után az ukránok is jelentős mértékben emelnék az olajvezeték tranzitdíját.

Az orosz energiaügyi miniszter, Nyikolaj Sulginov elmondta, hogy a Transznyefty még nem értesítette a hatóságokat arról, hogy probléma lenne az olajszivattyúval. Ez azt jelentheti, hogy a lövedék okozta sérülés nem befolyásolja az állomás működését.

A Barátság kőolajvezeték a szamarai régióból indul, áthalad Brjanszkon, majd két irányba szétválik. Az északi szakasza Fehéroroszországot, Lengyelországot és Németországot érinti,

a déli vonal pedig Ukrajnát, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot.

Az orosz lap azt is írja, hogy Kijev rendszeresen támadja az orosz infrastruktúrát. Vlagyimir Putyin külön kiemelte, hogy a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő kercsi híd felrobbantásáért is az ukránok a felelősek. Emellett Ukrajnát vádolja még az orosz elnök három terrortámadási kísérlettel a Kurszkban található atomerőmű ellen, illetve a Török Áramlat gázvezeték elleni támadásokat is Kijev nyakába varrja.