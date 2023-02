Nem egységes Európa az Ukrajnának szánt fegyvervásárlások kérdésében

Egyelőre Európának alig a fele támogatja azt az ötletet, hogy az Európai Unió saját költségvetéséből vásároljon fegyvereket és azokat átadja Ukrajnának. A kérdésről – amelyet nehéz lesz lenyomni a tagállamok torkán – már a Világgazdaság is írt, de most a Századvég kutatása is arra jutott, hogy messze nincs európai egység a kérdésben.

Fotó: Anadolu Agency

A Századvég megjegyzi: a fegyvervásárlás, illetve a fegyverszállítmányok küldése a segítségnyújtás egyik legkockázatosabb formája, amely egyre közelebb viszi az adott országot a háborús érintettséghez. Habár számos uniós tagállam politikai vezetése elkötelezett Ukrajna felfegyverzése mellett, a kontinens közvéleménye erősen megosztott a fegyver- és hadianyag-szállítások megítélésében. A Századvég januári elemzése kiemelte, hogy

13 uniós tagállamban az Ukrajna felfegyverzését ellenzők aránya meghaladja a lépést támogatók hányadát, ebből 9 tagországban (egyebek mellett Magyarországon, Csehországban, Görögországban) a válaszadók több mint fele elutasítja a fegyvervásárlást.

5 uniós tagországban (köztük Spanyolországban és Franciaországban) az Ukrajnának történő fegyvervásárlást támogatók hányada ugyan meghaladja a lépést ellenzők táborát, viszont arányuk nem éri el az összes válaszadó 50 százalékát. Az Európai Unió 27 tagállamából 9-re tehető azon tagországok száma, melyekben a megkérdezettek több mint fele Ukrajna felfegyverzése mellett áll, ezek főleg az északi államik, illetve Lengyelország, Hollandia és Portugália.

A legtöbb ország kormánya tehát saját polgáraival szembemenve támogatná a fegyvervásárlásokat. A Századvég kutatása alapján egyértelműen kijelenthető, hogy számos európai országban, ahol a kormányzat lépései – a fegyvervásárlás tekintetében – nincsenek összhangban a lakosság elvárásaival, a megkérdezettek inkább elégedetlenek azzal, ahogyan az országuk kormánya az orosz–ukrán válság következtében kialakult helyzetet kezelte. A fegyver- és hadianyag-szállítás jelentős mértékben növeli a háború kiszélesedésének, illetve további elhúzódásának veszélyét, ezért a háborúval összefüggő kormányzati teljesítmény megítélésének egyik meghatározó fokmérője.