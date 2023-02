Óriási támadás indult: özönlenek Bahmutba az oroszok, irtózatos csata dúl a városban

Kiterjedt offenzíva indult kedden Bahmut ellen, a csata egyre véresebb a városban. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt: ukrán jelentések szerint az oroszok öt irányból indultak meg. Kedd délig egyre súlyosabb csatákról érkeztek hírek, és a közösségi oldalakon az terjed, hogy a Wagner-zsoldoscsoport északon és délen is benyomult a városba.

Fotó: AFP

A Twitteren arról írnak többen, hogy a Wagner a legelitebb csapatait küldte a támadásba, hogy minél előbb pontot tegyenek a csata végére. Zsabahmutka körzetet már elfoglalták az oroszok, és ha lassan is, de tovább nyomulnak előre. Annak ellenére, hogy a jelentések szerint komoly veszteségeket szenvednek el, több százra tehető a halottak száma csak a keddi összecsapások során. Így is zárul az olló a város körül, és már az utolsó, ukránok által ellenőrzött utakat támadják, de a település utcáin is harcok dúlnak.

A városból bejelentkező ukrán katonák az üzeneteik szerint még tartják magukat, de a háttérben folyamatos becsapódásokat hallani és a tüzérségi ágyúk lövedékei is egyre közelebb érnek hozzájuk.

A város elfoglalása csupán szimbolikus jelentőségű lehet az oroszok számára, hiszen a hat hónapja tartó ostrom során szinte teljesen megsemmisült a település, az AFP jelentése szerint alig van olyan épület, amelyet ne ért volna találat.