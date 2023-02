Putyin exneje Spanyolországban bukkant fel, több ingatlan is van új, húsz évvel fiatalabb férje nevén

Spanyol luxusingatlanokba fektette a válással szerzett óriási vagyonát Vlagyimir Putyin exfelesége. Ljudmila Putyina, vagyis immár Ljudmila Ocseretnaja aktív látogatója lett az elmúlt években a spanyol riviérának, de mégis rendkívül zárkózottan él és szinte sosem jelenik meg nyilvánosság előtt.

Fotó: Andreas Rentz

A most 65 éves Ljudmila mindössze 25 éves volt, amikor hozzáment az akkor még politikailag teljesen ismeretlen Vlagyimir Putyinhoz. Harminc évig voltak házasok, két lányuk született, de feltehetően már a válásuk előtt jónéhány évvel megromlott a viszonyuk, hiszen már Putyin miniszterelnöksége alatt is sorozatosan arról cikkezett a sajtó, hogy nincsenek együtt. Végül hivatalosan csak 2013-ban jelentették be, hogy elválnak.

Ljudmila azóta szinte teljesen eltűnt a sajtó elől, még az is csak utólag derült ki, hogy 2015-ben ismét férjhez ment, ezúttal egy nála húsz évvel fiatalabb sportolóhoz, a triatlonista Artur Ocseretnijhez.

Fotó: Sasha Mordovets

Azóta szinte semmit sem lehetett tudni a házaspárról és arról sem, hogy pontosan mivel foglalkoznak, ám a Politico című lap újságírói több hétnyi nyomozás után végre a nyomukra bukkantak: Ljudmila Ocseretnaja és férje előszeretettel tölti idejét az ottani riviérán, a Costa del Solon, ahol még évekkel ezelőtt vásároltak fel több házat, illetve lakást is, amelyek közül most az egyik, Marbella mellettit árulják. Az ingatlant potom 1,1 millió euróért vették még 2014-ben. Bár az újságírók beszéltek az ingatlanközvetítőkkel, azt egyszer sem árulták el, hogy pontosan kié is a luxusotthon. Később pedig azt is letagadták, hogy árulnák a lakást.

A lap szerint érthető a házaspár titkolózása, hiszen Ljudmila ellen Nagy-Britanniában már szabtak ki szankciókat, ha pedig Brüsszel is hasonló döntést hoz, akkor egycsapásra ugorhat a tetemes ingatlanvagyon.

Elképzelhető, hogy emiatt kezdték árulni a marbellai apartmant is, hogy még időben kimentsék a pénzüket.

A Politico megszerezte a tulajdoni lapokat, amelyek szerint az apartman Ocseretnij nevén van, ráadásul azt is kiderítették, hogy a férfinek van még egy másik luxuslakása is a környéken, amelyet még a házasságuk előtt, de valószínűleg már Ljudmila pénzéből vették. Marbella egyébként rendkívül kedvelt a gazdag oroszok körében, mintegy háromezer orosz állampolgár él ott hivatalosan, de a valós számuk ennél jóval magasabb lehet.

Ocseretnijnek és feleségének van egy svájci lakása is, Davosban, amelyet 2015-ben vettek, illetve Franciaországban, Biarritzben is van ingatlanjuk, nem messze azoktól a házaktól, amelyek Ljudmila lányaié a hírek szerint.

A válásuk óta Putyin a hírek szerint az olimpikon szépséggel, Alina Kabajevával él, akitől több gyermeke is született, ám a Kreml ezt a mai napig tagadja. Ennek ellenére Nagy-Britannia így is szankciókat vetett ki Kabajeva ellen.