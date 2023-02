Putyin hadrendbe állítja a Sátán 2-est

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön visszatért az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta oly gyakran alkalmazott nukleáris fenyegetéshez, ezúttal arról beszélve, hogy Oroszország fokozott figyelmet fog fordítani az atomfegyverrel felszerelt erőkre. Ennek keretében idén már tényleg hadrendbe állítják a folyékony üzemanyaggal működő RSZ–28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, amelyet Sátán 2-esként is emlegetnek.

Fotó: Military TV

Putyin évértékelőjében már a héten bejelentette, hogy Oroszország felfüggeszti részvételét a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló Új START egyezményben, és

új, atomfegyver hordozására is alkalmas hiperszonikus rakétákat és atom-tengeralattjárókat is hadrendbe állítanak.

Az orosz elnök csütörtökön a haza védelmezőjének szentelt ünnepnapon – amely a szovjet időkben a Vörös Hadsereg napja volt – a náci Németország fölött aratott szovjet győzelmet idézte fel, és amellett érvelt, hogy szükség van az orosz fegyveres erők modernizálására.

Putyin Ukrajna megtámadását Oroszországra leselkedő egzisztenciális veszélyként írja le, amelynek célja az ország védelme az arrogáns és agresszív Nyugattal szemben.

Az orosz államfő megígérte az RSZ–28 Szarmat rakéták idei hadrendbe állítását.

A Sátán 2-es néven futó rakétát 2018-ban mutatták be, és eredetileg tavaly állt volna szolgálatba. Az Egyesült Államok úgy véli, hogy Joe Biden kijevi látogatása idejére tervezték a rakéta egy tesztjét, ám az besült.

A 35 méteres rakéta 18 ezer kilométert képes megtenni és tíz külön-külön irányítható robbanófejet szállítani, melyek mindegyike hordozhat atomtöltetet, de Avangard típusú hiperszonikus siklórepülőket is útnak indíthat. Putyin azt is közölte, hogy folytatódik a levegőből indítható, szintén hiperszonikus Kinzhal rakéták tömeggyártása is – írja a South China Morning Post.

A tengerről indítható Cirkon rakéták tömeggyártását is bejelentette az orosz államfő, ahogy a haditengerészet számára készülő III. Sándor császár atom-tengeralattjárók is megkezdhetik szolgálatukat.