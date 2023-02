Repülővel már alig mer utazni, ezért páncélozott vonaton járja Oroszországot Vlagyimir Putyin

December óta nem ült repülőre Vlagyimir Putyin, aki akkor Kirgizisztánba látogatott. Az államfő azóta is megjelent néhány rendezvényen, így Szentpéterváron és Volgográdban, de ezekbe a városokba a hírek szerint titkosított útvonalon, az elnöki különvonaton utazott. Orosz sajtóértesülések szerint Putyin az ukrajnai háború kitörése óta szinte csak ezt a páncélozott vonatot használja, legalábbis az Ukrajnával határos régiókban, mert attól retteg, hogy az ukránok kilőhetik a levegőben az elnöki különgépet, de legalábbis nyomon követhetik az ellenségei.

Fotó: Alexey Druzhinin

A vonat és a hozzá tartozó infrastruktúra megépítése jóval a tavaly februárban kitört háború előtt megkezdődött.

Putyin a vonattal utazgat a rendezvények, illetve saját luxusrezidenciái, így a Fekete-tenger partján épült hatalmas palota és valdaji otthona között is. Hogy ezeket kényelmesen elérje, 2019-ben gyakorlatilag

külön sínpárt kellett lefektetni közöttük, majd saját megállókat is felhúztak, amelyeket hermetikusan lezártak a kíváncsiskodók elől.

Még a vonat állandó állomáshelyét is körbekerítették, és folyamatosan figyelik az egyik moszkvai vasútállomáson. Minderről az orosz oknyomozó portál, a Dossier Center számolt be.

Miből áll Putyin páncélozott vonata?

A páncélvonat jóval nehezebb, mint egy átlagos szerelvény, megerősített tengelyekkel látták el, ráadásul több rendkívül erős motornak kell vontatnia. Ezek közül három a vonat elején, egy pedig a végén található. A Telegraph úgy tudja, csaknem 1 milliárd rubelbe, azaz nagyjából 4,75 milliárd forintba került az egész jármű megépítése.

A vonaton van egy elnöki lakosztály háló- és fürdőszobával, illetve egy irodával. Egy másik kocsiban van egy fogadóterem és egy tárgyaló, ahol értekezleteket tarthatnak a kormány tagjai az elnök meghívására. Ezenkívül egy komplett kommunikációs részleggel is ellátták, hogy Putyin semmiről se maradjon le utazásai során. A külsejét szürkére és vörösre festették, így úgy néz ki, mint bármelyik másik civil személyvonat, semmilyen külső jelzés nem különbözteti meg.

Putyin fekete-tengeri palotája, amelynek a közelében szintén épült egy privát vasútállomás. Fotó: Buy Luxurious Youtube

A szerelvény elsősorban Putyin moszkvai, fekete-tengeri és valdaji rezidenciái között utazik. Ezek mellett privát vasútállomásokat is felhúztak. Az oknyomozó portál műholdfelvételeket is megszerzett, amelyek alapján láthatók új épületek, és az egyik mellett helikopter-leszállópályát is építettek. Nem messze Putyin egyik nyaralóhelyétől.

A vonatot egy offshore cég birtokolja és üzemelteti, a vállalat pedig Jurij Kovalcsukhoz, az elnök egyik legfőbb bizalmasához köthető.

Bár a vonatot 2014-ben építették, csak 2021-ben kezdte el használni aktívan az orosz elnök, aki ekkor már feltehetően eldöntötte, hogy elindítja a „speciális hadműveletet” Ukrajna ellen, amely immár lassan egy éve tart, ám továbbra sem látszik, mikor lehet vége. Addig pedig Putyin várhatóan marad a vonatozásnál, ami miatt egyre többen hasonlítják az észak-koreai diktátorhoz, Kim Dzsongunhoz, aki szintén nem hajlandó mással utazni, mint saját páncélvonatával.