A ValóVilág több epizódja is érti az emberi méltóságot, míg a 24 órás online közvetítés folyamatosan megalázó, megszégyenítő helyzetbe hozza a szereplőket, ráadásul a gyermekvédelmi szabályok is sérülnek – derül ki a Méditnács csütörtöki közleményéből, mely kitér arra is, hogy a testület kirekesztőnek találta a Showder klub egyik szereplőjének a roma közösséget megbélyegző poénját is.

Fotó: GettyImages

A közlemény hangsúlyozza, hogy a ValóVilág 11. évada kapcsán kiemelkedően sok bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felé annak kifogásolható tartalmai miatt. Mint írják, az ellenőrzés alapján

az emberi méltóság megsértését és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatását tiltó szabályok, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése is felmerült.

A helyzetet tovább rontja, hogy az RTL+ online szolgáltatásán a ValóVilág 11. évadát napi 24 órában, élőben is követhetik az előfizetők. Azonban a kamerák egy része olyan helyen van, ahol intim tevékenységeket végeznek vagy végezhetnek, ez pedig különösen megalázó, megszégyenítő a szereplőkre nézve, folyamatos jogsértést okozva ezzel. A Médiatanács szerint ugyanis a médiaszolgáltató által

alkalmazott reality-műfaji eszközök és képi hatások sértik az emberi méltóságot, emellett megvalósul az öncélú sérelmes bemutatás is.

Ezek a jogsértések az RTL Kettő csatornán sugárzott epizódokban is fennállnak.

Ugyancsak az RTL Kettőn, 2022. november 10-én mutatták be a Showder Klub egy epizódját, amit bejelentés miatt vizsgált a hatóság. Ebben a műsorban egy humorista egy tévécsatorna hirdetésén viccelődve tett olyan megjegyzéseket, amelyek a közönség számára egyértelműen a roma közösséggel szemben fennálló sztereotípiákra utaltak. A kifejtett általánosító vélemény a hatóság szerint alkalmas a társadalomban meglévő előítéletek megerősítésére, ezért jogsértő.

Mivel az ezen műsorokat sugárzó RTL Kettőt egy luxemburgi székhelyű médiaszolgáltató üzemelteti, a Médiatanács értesítette a a joghatósággal rendelkező luxemburgi társhatóságot (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuelt: ALIA) a magyar szabályozás alapján felmerült jogsértésekről, és kérte a szükséges intézkedések megtételét.

Ha a luxemburgi válasz elmarad, a hatóság további lépéseket tervez.