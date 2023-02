A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) négy szakértője török kollégáikkal a károk felmérésében, valamint a mélyből történő mentés biztonságossá tételében vesznek részt a földrengés sújtotta Hatay tartományban – közölte az egyetem hétfőn.

Fotó: Róka László / MTI

A Műegyetem Építőmérnöki, és Építészmérnöki Karának két-két szakembere az Isztambuli Műszaki Egyetem munkatársaival közösen a sérült lakóépületek állékonyságvizsgálatában vesznek részt, valamint szakvéleményt adnak a megmaradt infrastrukturális műtárgyak állapotáról.

Feladatuk részét képezi, hogy a mélyebb feltárási, mentési munkálatok helyszínét, a rom lokális környezetét biztonságossá tegyék – ismertette amisszó céljait Joó Attila László, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi docense.

A tájékoztatás szerint a BME oktatói szombat délután érkeztek meg a földrengés sújtotta Hatay tartományba, ahol Antakyában csatlakoztak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság HUNOR mentőcsapatához.

A műegyetemi szakértői csoport további tagjai Völgyi István az Építőmérnöki Kar, valamint Ther Tamás és Ther Pál az Építészmérnöki Kar oktatói.

A BME és az Isztambuli Műszaki Egyetem is az EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) egyetemi szövetség tagjai, ez adja a szoros együttműködés keretét. A kiutazás megszervezéséhez a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Török Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyújtott segítséget. A küldetés várhatóan 10 napig tart. A Műegyetem szakértői 2019 decemberében az albániai földrengés hatására megrongálódott épületek vizsgálatában is részt vettek. Akkor 150 épületet vizsgáltak meg a mérnökök a 10 napos küldetés során.

