Ukrajna, ha akarna, már most csapást mérhetne Oroszországra

F-16-os vadászrepülőgépek nélkül is képes lenne orosz földön csapást mérni Ukrajna, ha akarna – jelentette ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Ukrajna nyugati szövetségesei szigorúan megtiltották Kijevnek, hogy Oroszország területén hajtsanak végre katonai akciót, ez volt a fegyvercsomagokhoz kötött feltétel. Olekszij Danyilov emellett arról is beszélt, csak idő kérdése, hogy Ukrajna megkapja a várt F-16-osokat is.

1 órája | Szerző: MTI

Ukrajna idővel kap amerikai gyártású F-16-os repülőgépeket, és már most rendelkezik az ország olyan fegyverekkel, amelyek képesek csapást mérni oroszországi területre – jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a CNN-nek adott interjújában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál szemlézett kedden. Fotó: Ruslan Kaniuka / AFP Csak idő kérdése, mikor kapjuk meg az F-16-osokat. Biztosan megérkeznek. Sajnos időközben elveszítjük a függetlenségünkért küzdő embereinket – fogalmazott Danyilov. Utalt arra is, hogy Ukrajna nemcsak az ideiglenesen megszállt ukrán területeken lévő orosz erőkre, hanem Oroszországra is képes lenne csapást mérni. „Ami az orosz területet illeti, senki sem tiltja, hogy Ukrajnában gyártott fegyverekkel pusztítsunk el célpontokat. Vannak ilyen fegyvereink? Igen, vannak” – szögezte le. A CNN arra emlékeztetett, hogy a nyugati országok megtiltották Ukrajnának, hogy a Nyugat által biztosított fegyverekkel csapást mérjen Oroszország területére. A háború kezdete óta állandóan történnek robbanások Oroszország stratégiai létesítményeiben, ám Ukrajna egyszer sem ismerte még el nyilvánosan a felelősségét ezekért a csapásokért. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője januárban egyre mélyebb támadásokat jósolt Oroszországban, anélkül, hogy elismerte volna Ukrajna felelősségét. Budanov akkor azt mondta az ABC Newsnak, nagy örömmel látja az Oroszországon belüli csapásokat, de a háború végéig nem tud választ adni arra, hogy Ukrajnának köze van-e ezekhez. Medvegyev: megtorlás lesz, ha Ukrajna csapásokat mér a Krím félszigetre Medvegyev szerint ha Washington valóban véget akarna vetni az általa kiváltott katonai konfliktusnak, akkor azt egy ujjpattintással megteheti. Közben Portugália jelezte: Leopard harckocsikat küldenek, remélhetőleg március végéig Ukrajnába, de azokat előbb meg kell javítani. Danyilov, az RNBO titkára Twitteren reagált Dmitrij Medvegyevnek, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesének a Telegram-csatornáján kedden közzétett kijelentésére. Az orosz politikus szavai szerint Ukrajna állítólag egy „koreai forgatókönyv” lehetőségét fontolgatja az Oroszországgal vívott háborúban, megpróbál Dél-Koreához hasonlóvá válni, és közben reménykedik az orosz megszállás alá került területeinek felszabadításában. Ezt Medvegyev vágyálomnak minősítette. Kijelentette, hogy a Koreai-félszigetnek a 38. szélességi kör mentén történt felosztása két független országot hozott létre, a Donyec-medence és más területek viszont már Oroszország részeivé váltak. Danyilov ezzel szemben cáfolta, hogy Kijev ilyen terveket szövögetne. Ukrajna nem Korea. Nem lesznek 38-as és más szélességi körök, kívülről rákényszerített külföldi történetek és forgatókönyvek – szögezte le bejegyzésében.

