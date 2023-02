Többek között Magyarország köztársasági elnökének, a Magyar Nemzeti Bank első emberének, a legfőbb ügyésznek és az Országgyűlés elnökének is közzétették a vagyonnyilatkozatát február elsején, szerdán.

Novák Katalin köztársasági elnök iPhone-t használ

Novák Katalin továbbra is nyolc ingatlan tulajdonosa: Budapest XI. kerületében egy családi házé és egy lakásé, Szegeden három lakásé és egy garázsé, valamint Balatonlellén egy üdülőé. Egyéb nagy értékű ingósága továbbra sincs, ingatlan bérbeadásából havonta 225 ezer forintnyi bevétele származik, iPhone 12-essel telefonál, a megtakarításai pedig szépen nőnek:

29 millió forintról fél évvel ezelőtt 32 millióra emelkedett, a legfrissebb dokumentumban pedig már 41 millió szerepel.

Matolcsy György, az MNB elnöke nyolc pozíciót visz

A jegybank elnöke örökléssel jutott 2022-ben egy 28 négyzetméteres csopaki üdülőhöz, emellett a vagyonnyilatkozatában az szerepel, hogy örökrész értékesítéséből származó jövedelemből fedezte 118,3 millió forintnyi államkötvény-vásárlását és ugyancsak az örökrész értékesítésével keletkezett 100 millió forintnyi takarékbetéten elhelyezett megtakarítása. Matolcsy nyolc pozíciójából csupán az MNB-elnöki feladataiért részesül díjazásban.

Polt Péter legfőbb ügyész

Polt Péternek továbbra is hét ingatlana van, a 2014-ben vásárolt Opel Mokkát viszont úgy tűnik, eladta, ahogyan a vitorlás kishajó sem szerepel már a vagyonnyilatkozatában.

Megcsappant a számláján lévő összeg, 25 millióról kevesebb mint 10 millió forintra. Az új dokumentumban az egyéb feladatai mellé csak jövedelmi kategória van írva, pontos összeg nem, ám az tudható, hogy 2021-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől évente 7,315 millió forintot kapott oktatás és kutatási tevékenységre, míg legfőbb ügyészként nettó 30,5 milliót.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke bízhat a Skodájában

Kövér László már nem tulajdonosa a 654 négyzetméteres telken lévő 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi háznak, a 2014-ben vásárolt Skodára viszont még mindig számíthat. Az Országgyűlés elnöke kezesként tartozik egy hitelintézetnek csaknem 9 millió forinttal.

Kormánytagok

Megvizsgáltuk, hogy az ötödik Orbán-kormány tagjainak mennyivel gyarapodott a vagyona.

Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének a vagyoni helyzetében nem következett be számottevő eltérés egy év alatt. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlan kapcsán van tulajdonrésze. A Fidesz elnökeként végzett munkájáért változatlanul nem vesz fel fizetést, jövedelme a miniszterelnöki, illetve a képviselői megbízásából származik. Gazdasági érdekeltségei nincsenek. Ugyanakkor hitelintézeti számlakövetelésként mintegy 14 millió forint tüntetett fel a feleségével közös számla alapján, ez új elem a vagyonnyilatkozatában.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

A KDNP elnökének két budapesti lakásban van tulajdonrésze, ezenkívül egy balatonfenyvesi üdülőt tüntetett fel. A nagy értékű ingóságoknál antik bútorokat jelölt meg családi ajándékként. Ezenfelül 8 millió forint készpénzről és 1,5 millió forint pénzkövetelésről számolt be. Jövedelme a miniszteri és képviselői megbízatásából származik, gazdasági érdekeltsége nincs.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Gulyás Gergelynek 8,5 millió forintról 13,45 millióra nőtt a bankszámláján lévő pénz. Ahogy korábban, most is két ingatlan van a nevén, mindkettő a főváros XI. kerületében található. Ezenkívül szinte semmi nincs a nevén, követelése és tartozása sincs. Jövedelme a miniszteri és országgyűlési képviselői megbízatásából származik.

Lázár János építési és beruházási miniszter

Lázár János két lakóingatlanban résztulajdonos, egy hódmezővásárhelyi ház és egy XIII. kerületi lakás 50 százalékos tulaja. A földtulajdona ennél jóval kiterjedtebb: közel 40 mezőgazdasági ingatlanja van, körülbelül 180 hektáron. Két Land Rover és egy Mini személygépkocsiról is beszámolt, az ingóságoknál pedig műtárgyakat, festményeket, illetve ezek folyamatos adásvételét is leírja. Fennáll 8 millió forint banki számlakövetelése, a hiteleit is törlesztette. A 114,6 millió forintos tartozása 112,7 millióra csökkent, de magánembereknek 5 millióval többel tartozik.

Nagy Márton,gazdaságfejlesztési miniszter

Nagy Mártonnak 100 millió forintnyi egészségügyi, élet- és baleset-biztosítása van, emellett 90 millió forintnyi állampapírt is befektetett. Tartozása nincs, van viszont 6 milliós megtakarítása a bankban. Ingatlanfronton nincs fejlemény, a II. kerületben van egy lakása, amit 2014-ben vásárolt. Két éve, 2021 januárjában tulajdonos lett egy XII kerületi ingatlanban is, 3/10-ed arányban.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője

Rogán Antalnak a megtakarításai csökkentek, ezúttal 245 millió forintól számolt be takarékbetétben. Tucatnyi ingatlanja van Szakonyfaluban. Magánemberekkel szemben fennálló tartozása 15,9 millióra apadt. Találmányhasznosítási díjból havi 24 millió forintot kapott a Mobilsign Kft.-től. Ezenfelül a miniszteri és képviselői javadalmazása adja a bevételeit.

Pintér Sándor belügyminiszter

Pintér Sándor nyolc ingatlanban tulajdonos. Több mint 250 millió forintnyi spórolt pénze van, ennek jelentős része dollárban. Mintegy egymilliárd forint tartozást tart nyilván, ami korábbi cégeladásai után, és családtagok, barátok számára adott kölcsönökből áll össze.

Ellenzéki politikusok

Az ellenzék is színt vallott, többjüknél jelentős gazdagodás figyelhető meg.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Bécsben vett lakást

Hadházy Ákos láthatóan sűrű éven van túl. A szekszárdi lakása és a fácánkerti szőlője mellé a kézzel írt beszámolója alapján egy 30 négyzetméteres társasházi lakást is vásárolt 2022-ben, aminek 50 százalékos tulajdonosa. A garázsa viszont kiürült, míg az előző nyilatkozatában három gépjárműről számolt be, addig a legfrissebben már üresen hagyta az oldalt. Az államkötvényben lévő több mint 6 millió forint nincs többé, a hitelintézettel szembeni tartozás 9,5 millió forintról 8,6+7,5 millióra módosult, de magánszeméllyel szemben is van 3,9 millió forintnyi tartozása.

Emellett megnőtt az adományozói száma, hiszen egy évvel korábban 7,6 millió forintot vallott be, a legújabb papírokban pedig már azt írja, hogy magánszemélyektől a választási kampányra, az eskütétele törvénytelen akadályozásának időtartamára, a tiszteletdíjának törvénytelen visszatartására és politikai munkájának támogatására 16,8 millió magánkisadomány érkezett hozzá. A képviselői javadalma 1,3 millió forint havonta.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke

Gyurcsány Ferencnek egy pápai lakás és a kötcsei birtok van a nevén. Értékpapírban tavaly májusban közel 590 millió forintja volt árfolyamértéken, ez 2022 végére 461 millióra apadt. Mintegy 447 millió forintot szerepeltetett lakásvásárlási foglaló és előleg címén, ez majdnem 632 millióra nőtt. A korábbi 42 milliós adott kölcsön – ebből 25 millió a DK-nak ment – már csak 13 millió. A bankhitele 60 millió forintról 59 millióra apadt, értékpapír-fedezetű hitele viszont 275 millióról 293 millió fölé ugrott. Utóbbit Dobrev Klárával, a feleségével közösen vette fel. A megelőző jövedelemnyilatkozatában szerepelteti az Altus Portfólió Kft.-t mint amelytől eseti jelleggel bruttó 7,6 millió forint bevételre tett szert. A cég 100 százaléka Gyurcsány Ferencé. Ezúttal mindössze annyi látszik, hogy a társaságtól havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti összeg érkezik be hozzá.

Jakab Péter független országgyűlési képviselő

A parlament honlapja alapján Jakab Péter csupán annyit tett, hogy január 11-én üresen aláírta a dokumentumot.

Hogy mindenét elveszítette-e az egykori jobbikos politikus, ennyiből nehéz lenne megállapítani, ám az tény, hogy az előző vagyonnyilatkozatában beszámolt arról, hogy közös háztartásban él feleségével és gyermekeivel, a legújabb dokumentumban pedig csupán a gyerekeiről tesz említést. A 2021-es vagyonnyilatkozatában még 106 négyzetméteres miskolci lakásról is szót ejtett.

Kálmán Olga, a DK szóvivője

A havonta 1 974 600 forintot kereső DK-s Kálmán Olgának a vagyonnyilatkozata alapján nincs ingatlanja, a 2012-ben megszerzett Volkswagenje viszont igen. Állampapírban 20, befektetési alapban 30 milliónyi megtakarítása van, készpénzben pedig 15 millió forint áll rendelkezésére. A korábbi televíziós műsorvezető nem csupán képviselőként, hanem a Fővárosi Önkormányzat főtanácsadójaként is fizetést kap, a Hiteles Tájékoztatásért Alapítványban betöltött kuratóriumi tagságért viszont nem.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese

A korábban a Jobbikban politizáló, azóta a Mi Hazánkban dolgozó Dúró Dóra továbbra is a budaörsi családi házat írta be az ingatlanok közé, a 2021-eshez hasonlóan 9 millió forintot tart Magyar Állampapír pluszban, a más vagyontárgyak résznél pedig a körülbelül kétezer kötetnyi könyv kiegészült egy Horthy-szoborral. Egyéb közlendőként azt is rögzítette, hogy csak magyar állampolgársága van, ezt az egy évvel korábbi dokumentumban még nem találta fontosnak.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere

Márki-Zay Péter egy 68,3 millió forintra becsült ingatlan résztulajdonosa, 1,8 millió forintnyi könyvtára van 2500 kötettel, amit 1990 óta gyarapít, és nagyjából ugyanennyit ér a csaknem 3500 darabos érmegyűjteménye is. A lakáshitelét 2022-ben törlesztette, a nyugdíjbiztosítását pedig megszüntette és kifizetésre került. Pénzintézettel 22,7, magánszeméllyel szemben 3 millió forintos tartozást halmozott fel.

Ungár Péter, az LMP társelnöke

Ungár Péternek egy budai lakásban van egynegyednyi része. Más ingatlan nincs a nevén. Egy Toyota Rav4-es modellel jár, ez még 2020-as vétel. Van egy nagy értékű Zámbó István-festménye, amit 2021-ben kapott ajándékba. Hitelintézeti számlakövetelése van forintban és devizában is: forintértéken 17 és 3,5 millió. Jövedelemként a a képviselői fizetését tüntette fel, ez 500 ezer és 1 millió forint közötti összeg. Ugyanakkor bizalmi vagyonkezelési szerződés útján havi 11 millió forint bevételről számolt be. Több céges érdekeltsége is van.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke

Kunhalmi Ágnesnek 12,4 millióról 16,9 millióra nőtt a forintmegtakarítása. Devizában 3,4 milliót tart. Az értékpapírjainak az összértéke és a lakástakarék-betétjének az értéke is minimálisan nőtt egy év alatt. Ugyanúgy egy 57 négyzetméteres XIII. kerületületi lakása és egy 2018-as Opel Astrája van, tartozása nincs. Egyetlen bevallott jövedelme a képviselői fizetése, ami 1 és 5 millió forint közötti.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke

Neki továbbra sincs saját lakása, és a kriptovaluta iránt érzett rajongásával sem hagyott fel: névértéken 1,7 millió forintot fektetett be így. Hitelintézeti számlakövetelése több mint 7 millió forint. A képviselői javadalma bruttó 2,6 millió forint, a Momentum-elnökségért nem vesz fel pénzt.

Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke

Tordai Bencének két ingatlanja van, egy Budán, egy Magyarnándoron. Előbbi egy 130 négyzetméteres lakóház, aminek a telkét még 2016-ban szerezte meg, a tulajdoni hányada pedig 8/24. Nagyobb értékű ingóságai között egy Toyota Avensis Verso szerepel, amit 2018-ban vásárolt. Tartozásai között van egy 7,772 millió forintos hitelintézettel szembeni, illetve egy 19,175 milliós tartozás, amiben adóstársként van feltüntetve. Magánszemélyekkel szembeni adóssága 5,5 millió forint. A hitelintézetekkel szembeni tartozások nagyjából egymillió forinttal csökkentek.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője

Tóth Bertalannak 2022-ben két pécsi ingatlannal gyarapodott a vagyona. Ez egy 120 és egy 54 négyzetméteres családi ház, amelyben nem 100 százalékos a tulajdonrésze. Az életbiztosításának az összege is emelkedett. A korábbi 3,5 millió forint és 75 ezer euró 2022-ben 4,5 millió forintra és 89 ezer euróra gyarapodott. Más szerződésekben szereplő pénzkövetelései egymillió forinttal, 10 millióra nőttek. Gazdasági érdekeltségeiben nem volt változás, továbbra is 100 százalékos tulajdonában van a Dr. Tóth Ügyvédi Iroda és a 60 százaléka van a Bonus Kft.-ben.