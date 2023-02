Valamennyi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett a január 31-i határidőig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének - tájékoztatta Hargitai János (KDNP), az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke kedd este az MTI-t.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A testület elnöke a közleményében rámutatott: az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény 2022. november 1-jén hatályba lépett rendelkezései, továbbá az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló törvény 2022. december 15-én hatályba lépett rendelkezései módosították az Országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályait. Ennek megfelelően az országgyűlési képviselőknek, a nemzetiségi képviselőnek és a nemzetiségi szószólóknak

a jövőben ismét kötelező lesz - nemcsak a megbízatás keletkezésekor, hanem - minden évben január 31-ig, valamint a megbízatás megszűnésekor is új típusú és tartalmú vagyonnyilatkozatot tenni.

Emellett ismételten csatolni kell a vagyonnyilatkozathoz a közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, gyermekek vagyonnyilatkozatát is. Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók az új szabályoknak megfelelően első ízben - a 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint - 2023. január 31-ig tesznek vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolják a családtag vagyonnyilatkozatát is.

Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók saját vagyonnyilatkozata nyilvános, 2023. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján a képviselők, illetve a szószólók neve alatt. A fenti jogszabálymódosításnak megfelelően a vonatkozó ágazati törvények szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek január 31-ig szintén eleget tett

az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai,

valamint a Költségvetési Tanács elnöke,

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke és tagjai,

a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettesei,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai

és a Médiatanács elnöke és tagjai.

A tisztségviselők saját vagyonnyilatkozata szintén nyilvános, és február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján a tisztségviselők neve alatt.

Pártelnökök

Orbán Viktor miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének a vagyoni helyzetében nem következett be számottevő eltérés egy év alatt. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlan kapcsán bír tulajdonrésszel. A Fidesz elnökeként végzett munkájáért változatlanul nem vesz fel fizetést, jövedelme a miniszterelnöki, illetve a képviselői megbízásából származik. Gazdasági érdekeltségei nincsenek. Ugyanakkor hitelintézeti számlakövetelésként mintegy 14 millió forint tüntetett fel a feleségével közös számla alapján, ez új elem a vagyonnyilatkozatában. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnökének két budapesti lakásban van tulajdonrésze, ezen kívül egy balatonfenyvesi üdülőt tüntetett fel. A nagy értékű ingóságoknál antik bútorokat jelölt meg családi ajándékként. Ezen felül 8 millió forint készpénzről és 1,5 millió forint pénzkövetelésről számolt be. Jövedelme a miniszteri és képviselői megbízatásából származik, gazdasági érdekeltsége nincs.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnökének nevén továbbra is egy pápai lakás és a kötcsei birtok van a nevén. Értékpapírban tavaly májusban közel 590 millió forintja volt árfolyamértéken, ez 2022 végére 461 millió forintra apadt. Mintegy 447 millió forintot szerepeltetett lakásvásárlási foglaló és előleg címén, ez majdnem 632 millió forintra nőtt. A korábbi 42 milliós adott kölcsön - ebből 25 millió forint a DK-nak ment - már csak 13 millió. Bankhitele 60 millió forintról 59 millióra apadt, értékpapír fedezetű hitele viszont 275 millióról 293 millió fölé ugrott. Utóbbit Dobrev Klárával, a feleségével közösen vette fel.

Érdekes lenne egyébként látni Dobrev Klára bevallását is, hogy az ő nevén milyen vagyonelemek vannak, ez azonban nem nyilvános.

Visszatérve Gyurcsány Ferencre, a megelőző jövedelemnyilatkozatában szerepelteti az Altus Portfólió Kft-t, mint amitől eseti jelleggel bruttó 7,6 millió forint bevételre tett szert. A cég 100 százaléka Gyurcsány Ferencé. Ezúttal mindössze annyi látszik, hogy a társaságtól havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti összeg érkezik be hozzá.

Ungár Péter, az LMP férfi társelnöke egy budai lakásban bír 1/4-es résszel. Más ingatlan nincs a nevén. Egy Toyota Rav4-es modellel jár, ez még 2020-as adásvétel. Van egy nagy értékű Zámbő István festménye, amit 2021-bn kapott ajándékba. Hitelintézeti számlakövetelése van forintban és devizában is: forintértéken 17 és 3,5 millió. Jövedelemként a a képviselői fizetését tüntette fel, ez 500 ezer és 1 millió forint közötti összeg. Ugyanakkor bizalmi vagyonkezelési szerződés útján havi 11 millió forint bevételről számolt be. Több céges érdekeltsége is van. Kunhalmi Ágnesnek, az MSZP női társelnökének 12,4 millióról 16,9 millióra nőtt a forintmegtakarítása. Devizában 3,4 milliót tart. Az értékpapírjainak összértéke és a lakástakarék-betétjének értéke is minimálisan nőtt egy év alatt. Ugyanúgy egy 57 négyzetméteres XIII. kerületületi lakása és egy 2018-as Opel Astrája van, tartozása nincs. Egyetlen bevallott jövedelme a képviselői fizetése, ami 1 és 5 millió forint közötti.

Gelencsér Ferencnek, a Momentum elnökének továbbra sincs saját lakása, és a kripto valuta iránt érzett rajongásával sem hagyott fel: névértéken 1,7 millió forintot fektetett be így. Hitelintézeti számlakövetelése több mint 7 millió forint. Képviselői javadalma bruttó 2,6 millió forint, a Momentum-elnökségért nem vesz fel pénzt. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László Ásotthalmon rendelkezik ingatlanokkal. Van szántója és tanyája is. Hitelintézeteknek 4,2, magánszemélyeknek 2,5 millió forinttal tartozik. Országgyűlési képviselőként ugyancsak 2,6 millió forint a tiszteletdíja. Tordai Bence, a Párbeszéd féri társelnöke két ingatlannal rendelkezik, eggyel Budán, eggyel Magyarnándoron. Egy 2018-ban vásárolt Toyota Avensis Verso-t hajt. Hitelintézettel szembeni tartozása 5,75 millió, egy köze l19 milliós tartozásnál adóstárs. Magánszemélyekkel szemben 5,5 millióval tartozik. Parlamenti munkájáért valamivel több, mint bruttó 2,2 milliót visz haza.