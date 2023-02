Veszélyben lehet Zelenszkij Brüsszelben, mert az EU vezetői képtelenek voltak csöndben maradni

Mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan a héten Brüsszelbe látogat, hogy személyesen vegyen részt az uniós vezetők e heti csúcstalálkozóján. Már tegnap is felmerült azonban, hogy az utazás biztonsági okokból meghiúsulhat. Ez pedig több kérdést is felvet az uniós információáramlással kapcsolatban.

Fotó: AFP

Zelenszkij ugyanis decemberben utazott először külföldre a háború kitörése óta, akkor az Egyesült Államokba látogatott. Csakhogy az az út teljes titokban lett megszervezve, és csak néhány órával azelőtt derült ki az egész, hogy Zelenszkij landolt volna Washingtonban. Később napvilágot láttak a részletek, amelyekből megtudhattuk: az ukrán elnököt kémfilmekbe illő módon, gyakorlatilag kicsempészték Amerikába és onnan vissza.

Most viszont nagyon furcsa, hogy napokkal egy ilyen út előtt ettől hangos Brüsszel.

Sajtóértesülések szerint ebben pedig vastagon felelős Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, de még inkább Charles Michel, az Európai Tanács vezetője.

Arra valószínűleg a két politikus is rájött, hogy nem volt túl jó ötlet előre beszélni az útról. Az Európai Néppárt a hivatalos Twitter-oldalán hétfő délután ugyanis közzétette a hírt, amit akkor még hivatalosan senki sem erősített meg, majd gyorsan törölték a bejegyzést.

Ezután a Politico cikke szerint Barend Leyts, az Európai Tanács szóvivője is kavart egyet a dolgokon, amikor közölte: Charles Michel valóban meghívta Brüsszelbe Zelenszkijt, aki részt is vesz majd egy csúcstalálkozón, ám arra már nem tért ki, hogy ez a mostani lesz-e.

Biztonsági okokból további információt nem áll módunkban kiadni

– mondta Leyts. Így arra sem tért ki, hogy a Politico szerint több forrás is úgy tudja, igenis most csütörtökön várják Zelenszkijt Brüsszelbe, és már javában zajlanak az előkészületek, szintén nem túl nagy titoktartás mellett. A hírek szerint az ukrán elnök együtt ebédelne az EU vezetőivel, majd beszédet tartana a parlamentben. A lap szerint egyébként ez az információ az EP elnökétől, Roberta Metsolától szivároghatott ki, aki egy eligazításon közölte a látogatás várható menetét.

Ezek után azonban kérdésessé vált, hogy be mer-e vállalni egy ilyen utat az ukrán elnök, hiszen Oroszország kapva kaphat az alkalmon egy esetleges merényletre, hiszen Európa-szerte vannak ügynökei. Még úgy is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólagos ígérete szerint nem törnek majd az ukrán államfő életére.