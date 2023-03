A georgiai parlamenti képviselők a második olvasatban nem szavazták meg a külföldi ügynöktörvényt. A tervezet szerint azok a civil szervezetek és médiavállalatok, amelyik legalább 20 százalékban külföldi tulajdonban vannak kénytelenek lennének magukat külföldi ügynöknek nevezni. A javaslat miatt erőszakos tüntetések törtek ki Georgia fővárosában.

Fotó: MTI / AP / Zurab Tsertsvadze

A tervezet egy igen és 35 nem szavazatot kapott, így nem fog törvényi erőre emelkedni

– közölte Shalva Papuashvili házelnök a szavazást követően. A szavazást a parlament honlapján élőben közvetítették. Papuasvili korábban a törvényhozási bizottság ülésén elmondta, hogy a törvényjavaslat úgynevezett amerikai változatának szerzői azt kérték, hogy a georgiai parlament vonja vissza a plenáris ülésen soha nem tárgyalt kezdeményezést, és kérésüket teljesítették – írta meg a TASZSZ orosz hírügynökség.

Már csütörtökön sejthető volt, hogy a javaslatot vissza fogják utasítani, hiszen a kormányzó Georgiai Álompárt parlamenti frakciójának vezetője, Mamuka Mdinaradze jelezte, hogy várhatóan a képviselők többsége a tervezet ellen fog szavazni.

A javaslatot még kedden, első olvasatban elfogadta a parlament, emiatt Tbilisziben több ezres tüntetések törtek ki. A demonstrációkat a rendőröknek könnygázzal és vízágyúval kellett feloszlatniuk. A tüntetések két napja alatt több mint 130 embert vettek őrizetbe. A tüntetéseket követően a grúz kormánypárt csütörtök délelőtt úgy döntött, hogy visszavonja a vitatott jogszabályt.

Februárban a külföldi ügynökökről szóló törvényjavaslat két változatát terjesztették be a georgiai parlamentben, egy georgiai és egy úgynevezett amerikai változatot. Utóbbi lényegében az Egyesült Államok külföldi ügynökök regisztrációs törvényének (FARA) fordítása volt. A hazai változat szerint a sajtóorgánumok is a külföldi ügynökök közé sorolhatók. A kezdeményezés azonban nem vonatkozott magánszemélyekre. Az amerikai változat szerint nemcsak jogi személyekre, hanem magánszemélyekre is vonatkozott volna, és büntetőjogi felelősséget írt elő. A jogalkotási kezdeményezéseket mind a georgiai ellenzék, mind a nyugati politikusok és szervezetek részéről heves bírálat érte.