A Kremlben rettegnek attól, hogy az iPhone-okat lehallgatják, mindenkinek le kell selejteznie az eszközt

Vlagyimir Putyin újraválasztási kampányában részt vevő Kreml-dolgozóknak tilos lesz iPhone-t használniuk, mert a politikai vezetés attól tart, hogy ezeket a készülékeket lehallgathatják – jelentette hétfőn a Kommerszant című orosz napilap egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva. Az orosz elnöki adminisztráció belpolitikájával, állami projektjeivel, államtanácsával és informatikai osztályaival foglalkozó tisztviselőknek – akiket a Kreml belső blokkjaként neveznek – április 1-jei határidővel kell leselejtezniük az Apple termékeiket.

Fotó: Shutterstock

Az iPhone-nak vége. Vagy kidobják, vagy odaadják a gyerekeknek

– idézte a Kommerszant az egyik illetékest. A The Moscow Times cikke szerint az iPhone-tilalom az orosz regionális közigazgatás belpolitikai tisztviselőit is érintheti. Szergej Kirijenko, a Kreml vezérkari főnökének első helyettese közölte, hogy tiltsák be az iPhone-okat, miután március elején vita robbant ki a kérdésről. Az orosz lap megjegyezte,

a Kreml úgy véli, hogy az iPhone-okat könnyebben lehet a nyugati szakemberek által meghekkelni, mint más okostelefonokat.

A Kreml felszólította a tisztviselőket, hogy cseréljék le a iPhone-jukat androidos, vagy kínai, vagy orosz gyártmányú eszközökre. Az iPhone-tilalmára azért került sor, mert az orosz kormány az Avrora nevű orosz operációs rendszeren alapuló, úgynevezett szuverén mobil-ökoszisztémával akarja leszoktatni az országot a nyugati technológiáról.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy erőfölénnyel való visszaélés miatt 906 millió rubelre bírságolta az Apple-t az illetékes orosz hatóság. A technológiai óriás többször fellebbezett az ügyben, de mindannyiszor elbukta, így kifizette a büntetést.