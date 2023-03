„A lányom hangját hallottam, szálljak ki a kocsiból, vagy meghalok” – így maradt életben az Ukrajnában megsérült újságíró

Először mesélte el teljes történetét Benjamin Hall, a Fox News amerikai riportere. A háborús tudósító Ukrajnába utazott az orosz invázió megindításakor, ám kis híján életével fizetett ezért. Tavaly márciusban ugyanis menekülés közben orosz drónok kilőtték az autójukat Kijev közelében. Ahogy arról tavaly a Világgazdaság is beszámolt:

a támadásban két újságíró, Pierre Zakrzewski és ukrán munkatársuk, Olekszandra (Szasa) Kuvsinova is életét vesztette. Hall csak a csodának köszönheti, hogy életben maradt, legalábbis így látja maga az érintett.

Fotó: Benjamin Hall

A riporter ugyanis most a New York Postnak mesélte el, mi is történt velük és hogyan menekült meg végül. Hall és két kollégája Kijev mellett haladt autójukkal, amikor egy lövedék becsapódott mellettük. Mielőtt feleszmélhettek volna, már a második találat is elérte őket. A 40 éves újságíró azonnal eszméletét vesztette. Ha nem tér magához, akkor biztosan elvérzett volna a roncsban, ám most megjelenő könyvében elárulta: egy ismerős hangot hallott, amely cselekvésre késztette.

Láttam a lányaimat, a hétéves Honort, az ötéves Irist és a három éves Hero-t. Aztán Honor hangját is hallottam, ahogy odajött hozzám. »Apu, ki kell szállnod a kocsiból«

– Hall azonnal rájött, hogy ha nem mozdul meg, akkor biztosan meghal. Végül valahogy erőt vett magán és kikecmergett a kocsiból. Azonban ekkor érkezett meg a harmadik lövedék, amelytől Hall teste is lángra kapott, lába pedig leszakadt.

„Forogni kezdtem a földön, majd a kezemmel kezdtem oltani a lángokat. Ekkor láttam, hogy a jobb lábam már nincs meg. Csak hús és a csont lógott ki a végéből” – emlékezett vissza, és elárulta, hiába volt sokkban, előjött belőle az újságíró és lefotózta csonkolt végtagját, azonban hamar rájött, hogy ezt a képet soha nem láthatja felesége és gyermekei, ezért gyorsan ki is törölte. Hall sérülései ellenére – bal szeméből egy matchbox méretű repesz állt ki – elkúszott kollégájához, Zakrzewskihez, aki néhány méterre feküdt a roncsoktól. A férfi még annyit tudott mondani, hogy szerinte az oroszok voltak, majd meghalt. Kuvsinova már halott volt addigra.

Az amerikai újságírót végül az ukrán speciális erők tagjai mentették ki, akik rögtön kórházba szállították. Onnan aztán előbb Németországba, majd katonai géppel Texasba vitték, ahol azóta 30 műtétet hajtottak végre rajta, de még számos másik is vár rá.

Az operációk során térd alatt amputálták a jobb lábát, illetve bal lábfejét. Ezek mellett plasztikai műtétet hajtottak végre az arcán. Egyelőre sikerült a bal szemét is megmenteni, noha erre a látását teljesen elvesztette és valószínűleg belső sérülései miatt végül el kell majd távolítani a szervet.

Elmondása szerint ma sincs olyan nap, hogy ne gondolna kollégájára és jóbarátjára, Zakrzewskire, akivel korábban több külföldi kiküldetésen is dolgoztak együtt.

Bármikor valami nehézségbe ütközöm a mindennapok során, akkor eszembe jutnak azok a pillanatok, amikor ott feküdtem a földön Pierre mellett

– emlékezett vissza, hozzátéve: az, hogy ő élte túl az egész bombázást arra sarkallja, hogy valami nagyobb dolgot is elérjen az életben.

Hallra ugyan még hosszú felépülés vár rá, mégsem vesztette el életkedvét és szeretne történetével másokon is segíteni.