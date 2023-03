Bár pár napja a németek még sikeresen megakadályozták a tervezetről szóló zárószavazást, most úgy tűnik, hogy sikerült megállapodniuk az unióval egy kompromisszumról – írta a Bloomberg.

Volker Wissing német közlekedési miniszter.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Volker Wissing német közlekedési miniszter szerint hamarosan megállapodnak az Európai Unióval a belső égésű motorral hajtott autók 2035-től kezdődő kivonására vonatkozó tervekről.

Meg kell állapodnunk egy közös célban, és az a benyomásom, hogy közel a kompromisszum. Nem kérünk sokat, csak a klímaváltozás elleni harc közben nem akarjuk teljesen feladni az egyik legfontosabb iparágunkat. Ennek a megvalósítása reális terv lenne, amit az unió elé terjesztettünk

– mondta Wissing egy pénteki interjúban.

Németország már hónapok óta akadályozza annak az októberben elért megállapodásnak a jóváhagyását, amely gyakorlatilag megpecsételné a robbanómotoros járművek használatát. Ez a terv az egyik alappillére lenne az EU klímasemlegességi céljainak, ám Németország és több tagállam is kijelentette, hogy az egyezmény túl szigorú, és nem vesz figyelembe több egyéb környezetkímélő megoldást sem.

Wissing és más, a megállapodást ellenző politikusok is azzal érveltek, hogy a 2035-ös határidő után a kizárólag e-üzemanyaggal működő új autók forgalmazását és használatát is engedélyezni kéne. Az e heti zárószavazás megakadályozásánál is azzal érveltek, hogy emiatt a részlet miatt nem tudják támogatni az egész csomagot.

Nagyon intenzív tárgylásokat folytattunk, és most már csak a konkrétumokról kell egyeztetnünk. Jó úton haladunk annak érdekében, hogy a belső égésű motorokra ne általános tiltás, hanem fejlesztési kötelezettségek vonatkozzanak, ami ugyanúgy biztosíthatná a klímasemlegességet

– nyilatkozta a közlekedési miniszter.