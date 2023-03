Atomfegyverekkel gyakorlatoznak az oroszok

Hadgyakorlatokba kezdett Oroszország, amelyek a Jarsz interkontinentális rakétarendszereket is érintik – közölte az ország hadügyminisztériuma szerdán. A minisztérium Telegram-csatornája szerint több mint 3 ezer katonát és mintegy 300 eszközt érint a gyakorlat.

Fotó: Getty Images

A Jarsz rakétarendszer a korábbi Topol rendszert váltotta az orosz haderőnél és a szárazföldi nukleáris erők egyik fő elemét jelenti.

A gyakorlatok a stratégiai rakétacsapatokat is érintik, így az omszki bázison az ellenőrzés átfogó felülvizsgálatára, míg a novoszibirszki alakulatnál a vezetést és az állományt egyaránt érintő gyakorlatra kerülhet sor.

A minisztérium közlése szerint a Jarsz mobil rendszerei három orosz régióban hajtanak végre manővereket, ám azt nem árulták el, melyik ez a három régió. A stratégiai rakétákhoz köthető egységek álcázási és légifelderítés elleni műveleteket is végrehajtanak az ország középső katonai körzetének és légierejének közreműködésével – írja a Reuters.

A Jarsz mobil interkontinentális rakétáról keveset tudni, ám jelentések szerint az eszköz hatótávolsága 12 ezer kilométer is lehet és katonai blogok szerint

képes több, egymástól független célpont ellen irányuló atomtöltetet is hordozni.

Oroszország mióta megindította az invázióját Ukrajnával szemben, számos hadgyakorlatot tartott, egyedül és más országokkal – például Kínával vagy Dél-Afrikával – közösen. A háború kezdete óta Moszkva többször fordult a bújtatott vagy nyíltabb nukleáris fenyegetés eszközéhez is, mint amilyen a most bejelentett hadgyakorlat is.