Emmanuel Macron francia elnök találkozót kezdeményezett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A találkozón Európa jövőjéről tárgyaltak – írta az Origo.

Párizsban tárgyalt hétfőn a két politikus, a munkavacsorát az Élysée-palotában tartották. Hivatalos francia közlések szerint a találkozón

az aktuális európai kérdéseket vitatták meg a felek, így az orosz–ukrán háborút és Ukrajna támogatását, az európai versenyképesség megerősítését, energiabiztonsági kérdéseket és az európai védelmi ipar fejlesztését.

Fotó: Andrea Savorani Neri

Az Origo cikke emlékeztetett, hogy Macron abból a szempontból kilóg a nyugat-európai vezetők közül, hogy a fegyverszállítások terén jóval visszafogottabb, mint például a lengyelek és a balti államok. Mindezek mellett ő az egyetlen jelentős nagyhatalom vezetője, aki rendszeresen egyeztet Putyinnal.

Orbán Viktor is többször beszélt arról, hogy nem lehet minden kommunikációs csatornát elzárni Oroszországgal, és jól láthatóan hasonló politikát próbál folytatni a francia elnök is.

Januárban lépett életbe az USA történelmének egyik legnagyobb támogatási programja, amellyel azt célozzák, hogy a zöld, innovatív – részben európai vállaltokat – a tengerentúlra csábítsák. A cikk szerint azok után tehát, hogy a magas energiaárak miatt az EU egyre több energiaintenzív céget veszít, már azok a korábban támogatott vállalatok is megkezdték a kivándorlást, amelyek most fordulnának termőre, és amelyekre a közösség a jövőjét alapozta.

Macron korábban arról beszélt, hogy fel kell lépni az amerikai protekcionista törekvésekkel szemben,

sőt Washingtonba is elutazott, hogy az EU árui továbbra is szabadon tudjanak az amerikai piacra kerülni. Egyelőre azonban nem történt áttörés. A tárgyaláson szóba került az is, hogy Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol az EU-ra, hogy valamilyen módon lépjen fel Kínával szemben.