A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) közlése szerint beiktatták a sportolók doppingellenes ombudsmanját, Anna Thorstensont. Az ombudsman a WADA-tól függetlenül fog működni, feladatai közé tartozik, hogy

jelentést tegyen a WADA végrehajtó bizottságának az eredményekről és az érdeklődésre számot tartó kérdésekről, valamint rendszeres kapcsolatot tartson fenn a WADA sportolói tanácsával

– olvasható a Magyar Antidopping Csoport (MACS) anyagában.

Fotó: Stanislau Palaukou

Kinevezését kommentálva a svéd Anna Thorstenson azt mondta, hogy az ombudsmani program kielégíti a doppingellenes közösség kritikus igényét. Emma Terho, a WADA sportolói tanácsának tagja és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának elnöke szerint az ombudsman hihetetlen erőforrás a sportolók számára.

Lesz valakijük, akihez tanácsért fordulhatnak, akinek kérdéseket tehetnek fel, akitől információkat szerezhetnek, és mindezt költségek nélkül és a titoktartással, elfogultsággal kapcsolatos aggodalmak nélkül

– idézte Terhót hírlevelében a MACS.

Anna Thorstenson 2009 óta tevékenykedik a doppingellenes szférában. 2016 óta dolgozik a Nemzetközi Lovasszövetség jogi tanácsadójaként, és ezt a szerepet új ombudsmani tisztsége mellett is el fogja látni. Jogi munkája a doppingellenes küzdelem számos területére kiterjedt, és minden érdekelt féllel együttműködött, a sportolóktól a nemzeti szövetségeken át a nemzeti doppingellenes szervezetekig, a sportmozgalmak testületeiig és a hatóságokig. A Sportdöntőbíróság előtt is irányított ügyeket, és összetett jogi ügyekben is közbenjárt – írta a MACS.

