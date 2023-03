Wyoming nemcsak az első állam lett az Egyesült Államokban, amely betiltotta az abortusztablettákat, de súlyos büntetési tételeket is rendelt hozzá: akár fél évre börtönbe kerülhet, aki mégis használja.

Jelentősen nehezedik a terhességmegszakítás Amerikában.

Fotó: Shutterstock

Noha a hó elején az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) engedélyezte, hogy a gyógyszertárakban is lehessen abortusztablettákat vásárolni, a másik táborhoz tartozó, abortuszellenes államokban éppen vasszigorral járnak el a témában. Az egyetlen abortuszt is végző klinikával rendelkező Wyomingban helyi idő szerint péntek késő este Mark Gordon kormányzó aláírta azt törvényt, amelyet az állam republikánus irányítású törvényhozása március elején fogadott el, és amely szerint

immár szabálytalan bármiféle gyógyszer „felírása, kiadása, terjesztése, árusítása vagy használata, ha annak célja az abortusz végrehajtása”.

Ez a tiltás nem vonatkozik az esemény utáni és a fogamzásgátló tablettákra, és az intézkedés hatályán kívül esik az is, ha az anya életveszélyben van.

Viszont a július 1-jétől hatályos szabályozás megszegése bűncselekménynek minősül, hat hónapig terjedő szabadságvesztés, illetve 9000 dollárig terjedő pénzbírság is járhat érte.

Az állami abortuszverseny állása: 13-1-9

Az Egyesült Államokban az abortuszvita azt követően lángolt fel, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság június végén úgy döntött, érvényteleníti a Roe kontra Wade ügyben született ítéletet: az 1973-as esetben a testület azt mondta ki, hogy alkotmányellenesnek számít az abortuszjog korlátozása.

Azóta a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az abortusz szabályozásáról, jelenleg 13 tagállamban a terhesség minden szakaszában tiltott a terhességmegszakítás, Georgiában a magzati szívműködéstől, azaz körülbelül a terhesség hatodik hetétől, 9 államban pedig folyik a jogi csatározás, mivel az utóbbiakban az abortuszaktivisták bíróságon támadták meg a helyi tilalmakat. Eddig a terhességmegszakítás legelterjedtebb módja az USA-ban a mifepriszton és egy másik gyógyszer együttes, két tablettából álló kombinációja volt, ám a tavaly nyáron megkezdődött állami szintű szigorítások miatt

beindult az abortuszturizmus is, másképpen azon nők, akiknek az államában tiltott az abortusz, olyan államokba utaznak át, ahol lazább a szabályozás.

Mark Gordon, Wyoming kormányzója a mostani tiltáshoz hozzátette: a kifejezett aláírása nélkül is engedélyezi annak a külön törvényjavaslatnak a hatályba léptetését is, amelyet szintén az állami törvényhozók fogadtak el, és betiltja a hagyományos abortuszeljárásokat is – kivéve, ha az anya egészsége és élete védelme érdekében van szükség rá, ha a terhesség nemi erőszak vagy vérfertőzés eredménye, illetve ha a magzatról kiderül, hogy végzetes rendellenesség áll fenn.

Mindeközben egy Donald Trump egykori elnök által kijelölt texasi bíró, Matthew Kacsmaryk hamarosan abban az ügyben határoz majd, amely országszerte betilthatja a mifepriszton árusítását: az abortuszellenes felperes szerint az FDA jóváhagyás előtti vizsgálata nem volt kellőképpen részletes.