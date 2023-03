Miközben a parlament balközép pártja azon töpreng, hogyan nyerhetné vissza a közvélemény bizalmát a jövő évi uniós választások előtt, politikusaik egymásnak feszülnek, ellenfeleik pedig kívülről egyre hevesebben támadják a korrupciós botrányba keveredett képviselőcsoportot – írta a Politico.

Iratxe García, az S&D elnöke.

Fotó: Olivier Hoslet / MTI

Decemberben a belga rendőrség lerántotta a leplet egy az Európai Parlamentet behálózó korrupciós bűnszervezetről, amelynek a tagjai több millió euróért cserébe külföldi hatalmak – elsősorban Katar és Marokkó – érdekeit szolgálták az intézményen belül. A letartóztatott vagy gyanúba kevert politikusok és parlamenti dolgozók a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségére (S&D) korlátozódtak.

A képviselőcsoportot emiatt folyamatosan külső támadások érik és nő a belső feszültség, ez pedig tovább rombolja az esélyeiket a közelgő EP-választásokon.

A pártcsoporton belül régóta fennálló földrajzi megosztottság csak tovább táplálja a bizalmatlanságot és a viszályt. Folyamatosak a viták arról, hogy mennyire kellene kiállniuk a gyanúba keveredett kollégáik mellett. A vezetést sorra érik a kritikák, a képviselők pedig attól rettegnek, hogy melyik társukat viszik el legközelebb a rendőrök.

A nyilvánosság előtt a csoport figyelemre méltó szolidaritást tanúsított a Katargate-botrány decemberi kirobbanása után. Az S&D elnöke, a korrupciós ügyben közvetlenül nem érintett spanyol Iratxe García ambiciózus etikai reformjavaslatokat készített elő és belső vizsgálatot indított a pártcsoporton belül. A felszín alatt azonban nem túl rózsás a helyzet, a képviselők nem bíznak egymásban, miközben a párt titkai sorra kerülnek nyilvánosságra.

A Katargate leleplezése sokként érte a pártunkat, és úgy érzem, elárultak minket a saját képviselőcsoportunk tagjai. Mindannyian politikai áldozatok vagyunk, remélem, hogy az igazságra mielőbb fény derül

– mondta Mohammed Cahim holland S&D-képviselő.

A szocialista EP-képviselők attól is tartanak, hogy a korrupciós botrány hullámverése összezúzhatja az egyébként ígéretes választási kilátásaikat. A Katargate előtt az S&D kényelmes helyzetben volt: Olaf Scholz kancellár németországi felemelkedése, a finn Sanna Marin kormányfő nemzetközi népszerűsége és a kontinenst érintő gazdasági problémák a malmukra hajtotta a vizet, ami komoly előnyt biztosított volna a 2024-es EP-választásokon.

Ezeket azonban most beárnyékolják a kenőpénzzel teletömött kofferek, a tucatnyi gyanúba keveredett szocialista képviselő és az, hogy a korrupció ilyen nyíltan történhetett meg a pártvezetés orra alatt.

Eva Kaili volt EP-alelnök és a korrupciós botrány katari kulcsfigurája, Ali bin Samikh Al-Marri munkaügyi miniszter.

Fotó: Qatar’s Ministery of Labour / AFP

Eva Kaili, a parlament szocialista alelnöke és a párt egyik legígéretesebb csillaga; Pier Antonio Panzeri volt EP-képviselő, „emberi jogi harcos” és a bűnszervezet állítólagos vezetője; valamint egy maroknyi olasz, görög és belga S&D-politikus. Bár már az is katasztrofális, hogy a képviselőcsoportból ilyen sokan érintettek a Katargate-botrányban, az igazi probléma az, hogy mekkora befolyásuk volt a párton belül.

A megvádoltakat és a szocialista vezetést szoros barátságok kötötték össze. Esküvői meghívások, közös nyaralások és a gyakori partik mellett furcsa, hogy állítólag senki nem tudott a korrupcióról.

A belga hatóságok decemberben nemcsak Panzerit és Kailit kapták el, hanem a volt alelnök élettársát, Francesco Giorgit is, aki parlamenti asszisztensként évekig Panzerinek dolgozott. Most hirtelen minden korábbi asszisztense gyanúba keveredett, és a volt képviselő vádalkuja után több ellen nyomozás is indult.

Maria Arena ellen – aki 2019-ben a parlament emberi jogi bizottságában Panzeri utódja volt – szintén vizsgálat indult: elődjével olyan szoros kapcsolatot ápolt, hogy az asszisztense esküvőjén ő volt a kísérője. Alessandra Moretti, egy másik S&D-politikus is hasonló baráti viszonyt ápolt a volt képviselővel. Laura Ballarin, García kabinetfőnöke Giorgival koccintott, és Kailival egy földközi-tengeri vitorlásúton nyaralt, illusztrálva, hogy a gyanúsítottak milyen szorosan fonódtak össze a képviselőcsoport felső vezetésével.

Az olasz Andrea Cozzolino és a belga Marc Tarabella közkedvelt személyiség volt a párton belül, karácsonyi ajándékozásaik híresek voltak Brüsszelben és több S&D baráti társaságban is gyakori vendégek voltak. A két képviselőt múlt hónapban tartóztatták le.

Roberta Metsola, az Európai Parlament néppárti elnöke.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

Ezzel párhuzamosan az S&D legnagyobb parlamenti riválisa, az Európai Néppárt keresztes háborút hirdetett a korrupció ellen – az EP néppárti elnöke, Roberta Metsola 14 pontos reformjavaslatot nyújtott be, míg a jobbközép képviselőcsoport főtitkára szocialista problémának nevezte a Katargate-et. Bár a nyilvánosság előtt nem ez a cél, az S&D ellenségei minél több kárt próbálnak okozni a korrupcióba keveredett pártnak.

A belső viszályok hasonló problémákat okoznak: az ügy gyanúsítottjai eddig szinte kizárólag olasz és görög képviselők voltak, ami felélesztette a párton belüli földrajzi megosztottságot.

A spanyol küldöttség tagjai léptek fel a leghangosabban képviselőtársaik ellen, de a németek sem maradtak le sokkal – a politikusok belső vizsgálatot és a parlamenti pozíciók lecserélését követelik, további reformokat akarnak és kijelentették, hogy a nyomozás gyors lezárása érdekében bárkit hajlandók a „farkasok elé vetni”.

Egy ilyen politikai viharban az S&D komoly kihívások előtt áll, ráadásul a korrupciós nyomozás sem ért véget. A 2024-es EP-választásokig a pártnak meg kell tisztulnia, fel kell vérteznie magát a külső támadások ellen és megpróbálni elkerülni, hogy az országok közti ellentétek szétszakítsák a képviselőcsoportot.