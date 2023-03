Megújul a Váci utca déli szakasza

A rengeteg turistát vonzó Váci utca déli része sokáig elhanyagolt képet mutatott, a tavaly megkezdett átalakítás részeként azonban új kőburkolatot, padokat, kerékpártámaszokat és utcabútorokat kap. A környező utcák, például a Nyári Pál, a Pintér és a Sörház utca is megújul – írja a növekedés.hu.

Fotó: NKK

Galvani-híd

Az új Duna-híd megépítésének célja a belvárosi forgalom mérséklése és a dél-budapesti terület fejlesztésének előmozdítása.

A híd Ferencvárost, Csepelt és Újbudát kötné össze, tavaly kapta meg az építési engedélyt.

Ecseri úti megálló

A 3-as metró felújítása keretében a felszíni Ecseri úti megálló is megújul:

több lesz a zöldfelületek aránya és a köztérre fedett pavilonokat helyeznek el.

A buszmegállók is új helyet kapnak, hogy több terület jusson a növényeknek. A munkálatok tavasszal kezdődhetnek el.

Psota Irén park

A több mint tíz éve indult beruházás, a Corvin sétány-projekt keretében mintegy 22 hektárnyi terület újult meg, közel egymilliárd euró értékben. A fejlesztés egyik hátralévő része Psota Irén egykori szülőházának a helyén fog létrejönni.

Az ülőhelyek a korábbi tervek szerint trópusi faanyagból készülnek majd.

Újpest zöld főtere

Az Újpesti Piac szomszédságában új közpark fog létesülni, amely száznál is több fával, illetve vízjátékkal is el lesz látva és óriási területet, mintegy 9 ezer négyzetmétert fog lefedni. Akár már a nyár végére el is készülhet.

Új Nemzeti Galéria

Egyelőre nem világos, hogy pontosan mikor valósulhat meg. Sokáig úgy volt, hogy már az idén indul az építkezés az egykori Petőfi Csarnok helyén, de ez kétségessé vált.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Nemzeti Atlétikai Központ

A nyárig mindenképp el kell készülnie, hiszen itt fogják tartani a 2023-as atlétikai világbajnokságot. A tervek szerint a létesítmény befogadóképessége összesen 40 ezer fő lesz.

Corvin Áruház

Bár az előtte elterülő Blaha Lujza teret már átadták, a fontos csomópont akkor lesz teljes, ha a Corvin Áruház felújítása is befejeződik. Az épület egyik érdekessége, hogy itt adták át eredetileg Magyarország első mozgólépcsőjét.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Drechsler-palota

Az Andrássy úton az egykori Balettintézetnél a helyreállítás már régóta esedékes volt, az épület mintegy 20 évig állt teljesen üresen. Idén szállodaként fogják átadni.

Budai Várnegyed

A tervek szerint még idén átadják a Pénzügyminisztérium megújult palotáját, amely visszakapja a háború előtti arculatát.