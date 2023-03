Dömötör Csaba: világháborúhoz vezetnek a fegyverszállítások

Már nem beszélhetünk helyi konfliktusról az ukrán hadszíntéren, amit az a tény is jelez, hogy 35 ország küld fegyvereket az ukrán hadszíntérre – jelentette ki Dömötör Csaba a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint ennek alapján nem túlzás azt mondani, hogy ez az út a világháborúhoz vezet.

Fotó: AFP

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nem könnyű fegyverekről van szó, hiszen 17 ország már tankokat is felajánlott, sőt már nem csak európai országok küldenek fegyvert, ami az eszkalációt mutatja. Ausztrália és Szudán, Pakisztán és az Egyesült Államok is küld fegyvereket. Az utóbbi nem kevesebb, mint kétmilliárd dollár értékben.

Dömötör emlékeztetett a német háborús politika fejlődéstörténetére, amely ötezer harci sisakkal kezdődött, míg ma már nemcsak páncéltörő fegyvereket és rakétákat, hanem Leopard tankokat is küldenek. De – folytatta –, küld ilyen tankokat Svédország és Spanyolország is.

A béke nem egyenlő a megadással Scholz szerint Az Ukrajnában dúló háborút csak tartós és igazságos békével lehet lezárni, ami nem jelentheti azt, hogy Kijev megadja magát – mondta a német kancellár csütörtökön a Bundestagban.

Ráadásul jön a következő szint, hiszen már a vadászgépek szállításáról folyik a vita.

Tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy európai katonák küldése is napirenden legyen

– fogalmazott. A politikus hangsúlyozta, hogy bár a fegyverszállítások tagállami szinten dőlnek el, a brüsszeli intézmények is ugyanazon a háborús tracken vannak. Az Európai Bizottság és a tanács elnöke is még több fegyvert küldene, amit az Európai Parlament is megerősített.

Az államtitkár felidézte az EP frissen elfogadott, háborúval kapcsolatos állásfoglalását is, melynek egyik pontja tételesen felsorolja, hogy még milyen további fegyvereket kellene küldeni. „Nem elég, hogy nyögjük a gazdasági terheket, a háborús nyomás is egyre nagyobb” – tette hozzá.

A politikus szerint azok az érvek, hogy ha több fegyvert küldünk, hamarabb ér véget a háború, szirénhangok.

1914-ben is ezt mondták. Most lenne jó megállni

– tette hozzá.