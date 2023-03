A németek és franciák között egyre jobban elmérgesedő vita az autóipar jövőjéről és az atomenergia elfogadásáról azzal fenyeget, hogy az e heti, kulcsfontosságú uniós csúcstalálkozást is kisiklatja – írta a Politico.

Fotó: AFP

Az Európai Unió vezetői csütörtökön Brüsszelben találkoznak, hogy a gazdasági versenyképességről és az Ukrajnának küldött munícióról tárgyaljanak, ám a Németország és Franciaország közti, a belső égésű motorok tilalma, valamint az atomenergia besorolása miatt kialakult ellentét az egész konferenciát felboríthatja.

Én hiszek a tartós francia–német kompromisszumban, és az őszinteség híve vagyok. Ha nem értünk egyet, akkor az nem titkoljuk el, hanem azon dolgozunk, hogy túllépjünk rajta. A mostani vitára viszont nagyon nehéz megoldást találnunk és emiatt elszabadultak az indulatok

– mondta Clément Beaune francia közlekedési miniszter.

Az Európai Unió célja, hogy 2035-ig betiltsa a környezetszennyező személygépkocsik és furgonok értékesítését, hogy ezzel is csökkentse a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Ezzel az iránnyal azonban több nemzet sem ért egyet, és

Németországgal az élen blokkolták a zöld autókra vonatkozó uniós szabályokat.

Berlin egyértelmű mentességet szeretne az e-üzemanyagokra, a fosszilis üzemanyagok szintetikus alternatívájára, amely előnyös lenne autóiparának, de ezt a változtatást az Európai Parlament már kétszer is elutasította.

Franciaország élesen bírálta a németek lépését, ugyanakkor maga is megpróbált mentességet szerezni az EU klímavédelmi törvényein keresztül, csak az atomerőműveknek. Az elmúlt napokban a franciák nem csupán azért lobbiztak, hogy a nukleáris energiát felvegyék az EU Net Zero Industry Act című jogszabálycsomagjába, amely a tiszta technológiák gyártásának fellendítését célozza a blokkban, hanem újból arra is törekedtek, hogy a hidrogén is nagyobb szerepet kapjon az EU megújuló energiával kapcsolatos céljainak elérésében.

Az Európai Bizottság azonban Berlin nyomására múlt héten leminősítette az atomenergiát, ami viszont Párizst dühítette fel. A két sértett fél most nem tud elmozdulni, mivel a két ország fontos iparágairól van szó, ráadásul a megszokott szövetségeseikre sem tudnak hagyatkozni a vitában – egymásra.

A két ügyben megállás nélkül folynak a tárgyalások, de még ha sikerül is az egyik országgal időben megállapodni, jelentős kompromisszumok nélkül a patthelyzet tovább fog folytatódni, valószínűleg a csütörtökön kezdődő, többnapos brüsszeli csúcstalálkozón is, ahol a két fél együttműködésére van szükség ahhoz, hogy kijelöljék és megtartsák az Unió jövőbeli céljait.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn az EU Tanácsához intézett levelében szintén tiltakozott az ellen, hogy a két ország az utolsó pillanatban próbálja megváltoztatni a már elfogadott jogszabályokat.

Az egész vita alááshatja az EU jogalkotási folyamatának a hitelességét. Németország és Franciaország ezzel csak más országokat buzdítanak arra, hogy a nemzeti érdekeik védelmét a blokk akadályozásával próbálják meg elérni. Ennek a helyzetnek azonnal véget kell vetni

– figyelmeztetett Metsola. A klímavédelmi célok eléréséhez minden országnak komoly áldozatokat kell hoznia, és a rendszer csak akkor működhet, ha ez alól nincsenek kivételek.