Gyulladás is okozhat depressziót A depressziónak számos oka lehet, amelyek közt megtalálhatók lelki és testi eredetűek is. Kutatók szerint gyulladás is eredményezhet depressziót, valamint súlyosbíthatja annak lefolyását. A szakemberek klinikai kísérletekből arra következtetnek, hogy a gyulladás célzott kezelése segíthet a mentális zavar gyógyításában, sőt egyenesen forradalmasíthatja azt.