Kellő számú sztrájkoló hiányában felfüggeszti szerdától a CGT francia szakszervezet a hulladékszállítóknak a vitatott nyugdíjreform elleni tiltakozásul kezdeményezett munkabeszüntetését és a szemétégetők blokádját Párizsban és környékén, amelynek következtében március eleje óta több ezer tonna hulladék halmozódott fel a francia főváros utcáin.

„Muszáj újra tárgyalnunk a párizsi önkormányzat hulladékszállítási és feldolgozási ágazatának munkatársaival, hogy megerősítsük a sztrájkot,

miután gyakorlatilag nincs több sztrájkoló” – ismerte el közleményében kedden a CGT.

Fotó: Nathan Laine / Bloomberg via Getty Images

A harc nem ért véget, a reformot vissza kell vonni, és tárgyalóasztalhoz kell ülni

– tette hozzá az ágazati többségi szakszervezet.

Az utcai felvonulásokon is csökkent a tiltakozók száma kedden: a tizedik alkalommal meghirdetett országos tiltakozónapon a Le Figaro című napilap által közölt első becslések szerint 516 ezren vettek részt, míg az előző megmozdulásokon a résztvevők száma ennek majdnem a duplája volt.

Az általános sztrájk továbbra is tart Franciaországban, hogy a nyugdíjreform visszavonására kényszerítsék Emmanuel Macron elnököt. A tiltakozások ugyan nagyrészt békések voltak, a múlt héten azonban erőszakba torkolltak, miután a kormány a nemzetgyűlést megkerülve emelte törvényerőre a reformot, amely egyéb változtatások mellett két évvel növeli a nyugdíjkorhatárt. A rendőrség most is a legrosszabbra készül, bár a szakszervezetek szerint a kormányzat a felelős az erőszakért, mert kiélezte a helyzetet. A reform elfogadása óta 114 alkalommal rongálták meg a parlamenti képviselők helyi irodáit, 128 középületben okoztak kárt, 2197 gyújtogatás történt, és majdnem kilencszáz rendőr sérült meg.