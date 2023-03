Az elmúlt évek statisztikája a Tolvajkulcs kiadvány alapján azt mutatja, hogy Magyarországon körülbelül kétpercenként regisztrálnak vagyon elleni bűncselekményt, ebből minden hatodik betöréses lopás – a károk a szinte nulla forinttól egészen több millióig terjedhetnek. A távfelügyeleti járőrszolgáltatást végző cégek azt állítják: a baj megelőzhető, a károk pedig enyhíthetők.

A távfelügyelőknek a riasztó megszólalásától számítva 15 percen belül a helyre kell érkezniük – a percszám azért vállalkozásonként eltérő lehet –, ellenőrizve, hogy minden rendben van-e, illetve átvizsgálják, mi volt a riasztást kiváltó ok. Sőt, a legtöbb cégnél már jelenléti járőrözést is lehet kérni, ebben az esetben akár naponta több alkalommal is megnézik az ingatlant pár perc erejéig ellenőrzésképp, a riasztó megszólalása nélkül is. A csaknem tízezer ügyféllel rendelkező Elektronika Vonala Távfelügyelet közleményében jelezte,

80 millió forintos beruházásával a régi autókat lecserélték,

11 területen vették át a Toyota Kovács autókereskedéstől az új távfelügyeleti járőr autóikat, amivel az ígéret szerint még gyorsabban érnek ki Pest, Heves és Komárom-Esztergom vármegyében.

„Hatalmas előrelépés ez a befektetés számunkra, és úgy gondolom, hogy ennek segítségével teljes körű biztonságot tudunk nyújtani, emellett pedig természetesen jelentősen növeli a távfelügyelet színvonalát is” – mondta Csalami János, a cég alapítója. Hozzátette, a váci régióban több különálló járőrautót üzemeltet a cég, így riasztás esetén akár több gépjármű is indítható egy időben. Hangsúlyozta, nem okoz gondot számukra a hegyvidéki terepviszony és a fagyos téli időszak sem.