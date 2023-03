Három ok, amiért az ukránok nem adják fel Bahmutot

A donyecki Bahmut iparvárosnál már hét hónapja ölik egymást az ukránok és az oroszok. A harcok rengeteg forrást és ember emésztettek fel mind a két oldalon, viszont az nem teljesen világos, hogy miért is fontos ez a település a háború szempontjából. Az ukránok szerint Bahmutnak nincs komoly stratégiai jelentősége, miközben Moszkva azt állítja, hogy az elfoglalásával megindulhat az offenzíva Ukrajna középső része felé.

Egyre valószínűbb, hogy a Wagner-csoport vezetésével Oroszország teljes egészében elfoglalja a várost. Az ukrán helyőrség régóta hatékonyan áll ellen a támadásoknak, de a február 28-án indított minden korábbinál nagyobb rohammal szemben már nem tudtak védekezni. Az oroszok a puszta túlerővel fölénybe kerültek.

Korábban sok egymásnak ellentmondó hír terjedt a harcok állásáról, Oroszország többször a város körbekerítéséről és elfoglalásáról jelentett, miközben az ukránok jelezték, hogy ellenállnak a támadóknak. Annyi biztos, hogy a harc már a településen belül zajlik, de a nagyjából 10 ezer fős ukrán helyőrség még kitart a Bahmutka folyó nyugati oldalán. A Wagner zsoldossereg vezére, Jevgenyij Prigozsin szerdán azt közölte, hogy a város keleti része teljes egészében az irányításuk alatt állt.

Az ukrán katonai vezérkar feje, Valerij Zaluzsnij a szorult helyzetbe került katonák kivonását támogatná, azonban Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy nem adják fel a várost.

Az ukrán elnök parancsba adta Zaluzsnij parancsnoknak, hogy szervezze meg az erősítést, ami Bahmut segítségére siethet.

Pontos információ nincs arról, hogy hány katona halt meg Bahmutban, de a felek valódi mészárszékként jellemezték az összecsapásokat. Ebből sejthető, hogy rengeteg ember életét követelte a település, az áldozatokért pedig vélhetően mindenki a győzelemmel vezekelne.

Szimbolikus érték

Volodimir Zelenszkij azt mondta, azért döntött Bahmut megőrzése mellett, mert ez a döntés azt üzeni, hogy Ukrajna senkit nem hagy magára. A Kreml számára szintén jelképes jelentősége lehet a város elfoglalásának, hiszen csakis a győzelemmel igazolhatná a hét hónapja húzódó kegyetlen harcokat egy földig rombolt egykori bányavárosért.

Az amerikai védelmi miniszter is úgy látja, hogy Bahmut stratégiai szempontból lényegtelen, a város sorsa nem változtat a háború menetén – erről a CNBC írt.

Bahmut bukása nem jelenti azt, hogy az oroszok bármi fontosat elértek volna. Moszkva Bahmutnál már veszített, hiszen rengeteg katona és felszerelés vált semmivé a hosszú ostrom alatt. Az oroszok számára ez a harc már csak arról szól, hogy a rengeteg veszteséget igazolják valahogy

– fogalmazta meg a véleményét Lloyd Austin.

A Royal United Services Institute brit védelmi és biztonságpolitikai elemzőház volt vezetője szerint Bahmut a moszkvai hatalmi harcok miatt fontos. Michael Clarke kifejtette, hogy a várost már régóta a Wagner-csoport ostromolja, és Jevgenyij Prigozsin számára elsődleges, hogy megmutathassa, hogy a zsoldosserege képes megtenni azt, amibe az orosz reguláris haderőnek beletört a bicskája. Várhatóan Prigozsin helyzete jelentősen megrendülne az orosz vezetés felső köreiben, ha nem tudná átadni Putyin számára a várost.

Stratégiai érték

Hiába állítja a kijevi vezetés, hogy stratégiai szempontból jelentéktelen településről van szó, Bahmut igenis fontos csomópont.

Itt futnak össze a donyecki utánpótlási útvonalak, az elvesztésével az ukránok nem tudnák tartani a további donyecki állásaikat.

Emellett az is egyértelmű, hogy Bahmut bukása kaput nyitna az orosz csapatoknak Ukrajna szíve felé. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a város megszerzésének másnapján orosz tankok ostromolnák Kijevet, hiszen az elmúlt hét hónapban Oroszország kimeríthette a készleteit. Ennek ellenére hosszabb távon Bahmut ugródeszka lehet Moszkva számára a további terjeszkedéshez, illetve innen megszilárdíthatná a hatalmát a donyecki térségben.

Ki kell húzni a zsoldosok méregfogát

A bahmuti ostromot már hosszú ideje a Wagner-zsoldossereg vezeti, márciustól pedig a legjobban képzett egységeiket vezényelték a helyszínre. Olekszandr Szirszkij ukrán vezérezredes szerint Bahmutot az utolsó pillanatig tartani kell, mivel

a kegyetlen harcban folyamatosan gyengül Oroszország támadóképessége.

A Wagner-csoport minél nagyobb veszteségeket könyvel el, Oroszország annál kevésbé lesz képes további elhúzódó harcokba kezdeni Ukrajna más tájain.

A Wagner-csoport gyengülését jelzi az is, hogy Prigozsin egyre többször kritizálja az orosz védelmi minisztériumot, illetve már azt is felvetette, hogy Moszkva szándékosan tartja vissza az utánpótlást a csapataitól Bahmutban, hogy ezzel hátba szúrja a zsoldossereget. Prigozsin politikai befolyása a Wagner erejétől függ, így

a zsoldosvezér joggal érezheti úgy, hogy orosz riválisai ki akarják húzni a méregfogát, mielőtt túl erősé válik.

Ezzel együtt Kijev is számíthat arra, hogy amennyiben sikerül meggyengíteni a Wagner-csoportot, az elindítaná a hatalmi harcot Moszkvában, ezzel időt adva Ukrajnának a védelmi vonalaik megerősítésére – erről az Institute for the Study of War elemzői beszéltek.