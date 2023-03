Időzített bombának nevezte a klímaváltozást, amely egyre közeledik a robbanás pillanatához António Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) hatodik összegző jelentésének a bemutatása alkalmából. A diplomata sürgette a gazdag országokat karbonkibocsátásuk gyorsabb csökkentésére is.

Fotó: Horacio Villalobos

A hőmérséklet-változás üteme az elmúlt 50 évben volt a leggyorsabb az elmúlt 2000 év alatt, miközben a szén-dioxid-koncentráció kétmillió éves csúcson van

– mutatott rá Guterres, aki a jelentést túlélési útmutatónak nevezte az emberiség számára, és felszólította a fejlett országokat, hogy nettó zéró kibocsátási céljaikat a korábbi, 2040-es időpontra érjék el.

Az IPCC összegző jelentése három, 2021-ben és 2022-ben közzétett értékelésen alapul, amelyek a klímaváltozás fizikai megjelenését, hatásait és azok lehetséges enyhítését vizsgálták. A jelentés célja, hogy a döntéshozók számára megvilágítsa a kérdés jelentőségét. A 37 oldalas dokumentum több ezer oldalnyi korábbi értékelést igyekszik összegezni a szakértők egyhetes tanácskozását követően, melynek a svájci Interlaken adott helyet.

John Kerry amerikai klímakövet szerint az eszközök adottak a kockázatok csökkentésére, de ehhez azonnali cselekvésre van szükség.

Az IPCC jelentése emellett útmutatóként is szolgál a klímaváltozás ellen tett lépések idei értékeléséhez, mielőtt az országok 2025-ben újabb ígéreteket tennének a 2015-ös Párizsi Egyezmény értelmében. Az ENSZ-szervezet szerint a karbonkibocsátást a 2030-as évtized közepéig meg kellene felezni, hogy esély maradjon arra, hogy sikerüljön az ipari forradalomhoz képest 1,5 fokon belül tartani a felmelegedés szintjét. Az IPCC elnöke, Hoesung Lee elmondta:

Ha most cselekszünk, még mindig biztosíthatunk egy fenntartható jövőt mindenki számára.

Azonban a jelenlegi pályán maradva az évszázad végére 3,2 fokot is nőhet a bolygó hőmérséklete, és akkor is legalább 2,2 fokos a melegedés, ha a jelenlegi ígéreteiket betartják az országok. Az átlaghőmérséklet már most is 1,1 fokkal magasabb az 1850–1900 közötti szintnél.

Megfigyelők szerint a jelentés összeállítása során a legnagyobb vitákat a pénzügyi kérdésekkel és a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos nyelvezet hozta, valamint az igazságosság kérdése a szegényebb országokkal szemben. Egyes kormányok igyekeztek saját megoldási javaslataikat – mint a napenergia vagy a szén-dioxid-leválasztás – előtérbe helyezni a dokumentumban – írja a Reuters.

Az IPCC szerint fel kell gyorsítani az átállást a zöldenergiára, és át kell alakítani a mezőgazdaságot és az étkezési szokásainkat is,

ha azt szeretnénk, hogy elérjük a kitűzött célokat. A szervezet szerint a szélsőséges időjárás, az emelkedő tengerszint, az olvadó jégsapkák, valamint a katasztrófákat és visszafordíthatlan változásokat eredményező események bekövetkeztének egyre növekvő valószínűsége súlyos kockázatokat hordoz magában.

Nem meglepő, hogy Guterres szerint a világnak mindenhol egyszerre, minden fronton lépnie kell a kérdésben.