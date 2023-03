Alaposan felkavarta az állóvizet Donald Trump a múlt hétvégén, amikor arról beszélt, hogy hamarosan letartóztathatják a hatóságok. A volt elnök bizalmasai szerint Trump szinte szeretné is, hogy a kamerák kereszttüzében parádézhasson. Abban ugyanakkor nem biztosak a hozzá közel állók, hogy ezeket a hősködés vagy a belenyugvás mondatja-e vele.

Fotó: The Washington Post via Getty Images

Azonban ha tényleg vágyik a letartóztatásra, akkor könnyen csalódhat, hiszen még az sem biztos, hogy vádat emelnek-e vele szemben – amivel ő lenne az első volt amerikai elnök, aki ellen büntetőeljárás indul –, és amennyiben ez mégis bekövetkezne, valószínűleg a hatóságok és a volt elnök védelmét továbbra is biztosító titkosszolgálat egyezséget kötne, hogy kerüljék a feltűnést.

Egy másik Trumphoz közeli forrás szerint a politikust főként az érdekli, hogy a közvélemény ne lássa szégyenében elmerülni egy ilyen eset kapcsán.

Mások szerint a volt elnök nem is nagyon törődik a jogi problémáival inkább Palm Beach-i birtokán golfozik, vagy épp a bulikon a DJ szerepében is feltűnik. A The New York Times úgy értesült, hogy többek között az Operaház fantomját és Rolling Stonest játszotta Spotify playlistjéről.

Amikor mégis az ügyre koncentrál – az ellene folyó négy nyomozás egyikére –, akkor igyekszik azt hangsúlyozni, hogy erőt kell mutatnia és kerülnie a szégyen kimutatását. Trump régóta használja ezt a működési modellt, gyakran sikeresen. A letartóztatás lehetősége egyszerre dühíti és élénkíti az üzletembert azok szerint, akik beszéltek vele, míg egy volt alkalmazottja arról beszélt, hogy régebben – az első nyomozás még a hetvenes években indult az akkor még csak ingatlanvállalkozóként tevékenykedő Trump ellen – még ténylegesen tartott a letartóztatástól, ezért igyekezett a nyomozásokhoz közel álló tisztviselők jóindulatát megnyerni.

Trump a letartóztatását megszellőztető közlésétől is azt reméli, hogy ezzel sikerül Alvin Bragg manhattani ügyészt eltántorítania szándékától. Bár jogi szakértők szerint ennek kicsi az esélye, a nyilvánosságot a volt elnök már sokszor használta sikerrel céljai elérésére.