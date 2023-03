A francia szakszervezetek folytatják a tiltakozásokat a nyugdíjreform ellen, és tüntetéseket szerveznek vasárnapra is, amikor Károly király és a felesége Párizsba látogatott volna. Az utat azonban éppen emiatt az utolsó pillanatban elhalasztották, de a francia elnöki hivatal pénteki közleménye szerint arr a lehető leghamarabb sor kerül.

A nyugdíjreform elleni tiltakozások tönkretehetik Károly és Kamilla párizsi látogatását.

Fotó: AFP

A döntés nem meglepő, hiszen helyi sajtójelentések már korábban arról szóltak, hogy a tiltakozások miatt esetleg a versailles-i kastélyból máshová kell átvenni, vagy akár le is mondani a bankettet, amelyet Emmanuel Macron elnök adna az uralkodó tiszteletére. A Sky News értesülései szerint a hatalmas tiltakozások miatt napok óta újratervezik és módosították a látogatás programját, amely egyébként III. Károly első hivatalos útja lett volna külföldre. Biztonsági megfontolásokból valószínű volt, hogy a királyi párnak kevesebb alkalma lesz találkozni az emberekkel, egyéb logisztikai problémák is felmerültek.

A francia hatóságok azonban egészen péntek délutánig állították, hogy a tüntetések ellenére képesek biztosítani az utat.

Nagyon vigyázunk, a biztonság nem jelent majd problémát. Készen állunk rá, hogy kiváló körülményekkel fogadjuk az uralkodót

– nyugtatott Gerald Darmann francia belügyminiszter.

A vendéglátók számára azonban már önmagában az kínos lett volna, hogy köztisztaságiak immár hetek óta tartó sztrájkja miatt több ezer tonna szemét halmozódott fel Párizs utcáin. Magáncégek ugyan próbálják elszállítani egy részét, de képtelenek megbirkózni a helyzettel. Ami nem is csoda, a France Bleu Paris rádióállomás szerint a főváros naponta háromezer tonna hulladékot termel, ráadásul a sztrájkolók blokád alatt tartják a főváros környékén található négy szemétlerakót is.

Halmokban álló szeméthegyek fogadják majd a tüntetők mellett a királyi párt.

Fotó: AFP

A helyzet gyorsan nem is fog javulni, a Parisien tudósítása szerint ugyanis az ivry-i hulladékégetőben hétfőig folytatódik a sztrájk, és ahhoz több magán hulladékszállító cég munkavállalói is csatlakozhatnak.

A szakszervezeteket a királyi látogatást is bojkottálták volna,

a CGT a héten közölte, hogy a vörös szőnyegeket, bútorokat és zászlókat a középületek számára szállító intézménynél dolgozó tagjai nem vesznek részt a vasárnapi fogadás előkészítésében.

A francia elnöki hivatal azonban azt ígérte, hogy a többi alkalmazott megteszi a szükséges intézkedéseket - erre egyelőre nem lesz szükség.

A királyi pár egyébként március 29-ig maradt volna Franciaországban, ellátogattak volna Bordeaux-ba is, ahol a tiltakozók csütörtökön felgyújtották a városháza ajtaját.