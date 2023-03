Kim Dzsongun lánya felügyelte az interkontinentális ballisztikus rakétatesztet

Az amerikai–dél-koreai hadgyakorlatra reagálva Észak-Korea egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt a Japán-tengerbe. A Hvasong–17-est szörnyetegrakétaként is szokták emlegetni. A hatósugara elméletben lehetővé teszi, hogy az Egyesült államokat is elérje. A tesztet Kim Dzsongun észak-koreai vezető mellett a lánya is megtekintette, aki egyre többször jelenik meg a nyilvánosság előtt.

1 órája | Szerző: VG/MTI

1 órája | Szerző: VG/MTI

Észak-Korea pénteken megerősítette, hogy előző nap interkontinentális ballisztikus rakétát bocsátott fel, a kísérletet Kim Dzsongun észak-koreai vezető és lánya felügyelte – derült ki a helyi sajtóból. A csütörtökön a Japán-tenger irányába indított rakéta Hvasongv17-es típusú volt – közölte az állami KCNA hírügynökség, hozzátéve, hogy az válasz volt a hétfőn kezdődött amerikai–dél-koreai hadgyakorlatokra. A Hvasong–17 egy újszerű interkontinentális ballisztikus rakéta, amelynek a hatósugara 15 ezer kilométer. Fotó: STR Az országot vezető Koreai Munkapárt lapjában, a Rodong Szinmunban közzétett fotókon Kim Dzsongun látható, amint távcsővel figyeli, ahogy a fekete-fehér rakéta halad az égen. A képeken a vezető mellett lánya is látható. A KCNA írása szerint a kísérlet megerősíti az interkontinentális rakéta hadrafoghatóságát. A cikkben kiemelték azt is, hogy a rakétaindítás nem volt rossz hatással a szomszédos országok biztonságára. Durván megfenyegette az Egyesült Államokat Kim Dzsongun húga Kim Jo Dzsong korábban már kijelentette, hogy lőtérré változtatja a Csendes-óceánt. A dél-koreai hadsereg korábban azt közölte: a rakéta olyan pályán haladt, hogy elkerülje a más országok feletti átrepülést. Kim Dzsongun csütörtökön azt mondta, hogy Észak-Korea atomfegyverekre atomfegyverekkel fog válaszolni, és a KCNA tájékoztatása szerint az észak-koreai vezető a nukleáris elrettentés visszafordíthatatlan megerősítésére szólított fel. A katonai elemzők által szörnyeteg rakétának nevezett Hvasong–17-esnek elméletileg elegendő a hatótávolsága ahhoz, hogy elérje az amerikai szárazföldet. Észak-Korea 2017-ben befagyasztotta az interkontinentális ballisztikus rakéták tesztelését és a kísérleti atomrobbantásokat. Ám miután zátonyra futottak a nukleáris leszerelésről szóló tárgyalások, amelyeket Donald Trump előző amerikai elnökkel folytatott, Kim Dzsongun arra figyelmeztetett, hogy országa mindkét tevékenységet újrakezdheti. Az interkontinentális rakéta indítása egybeesett Jun Szok Jol dél-koreai elnök tokiói látogatásával, miközben Dél-Korea és az Egyesült Államok az elmúlt öt év legnagyobb közös hadgyakorlatát tartja. A Szabadságpajzs elnevezésű katonai manőverek hétfőn kezdődtek.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek