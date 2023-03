Kiürítették Putyin naptárát, ott lehet a G20-csúcson

A Kremlből érkező hírek szerint kiürítették Vlagyimir Putyin orosz elnök naptárát idén szeptemberre, így elviekben nincs akadálya annak, hogy a politikus is ott legyen a G20-csoport csúcstalálkozóján Indiában, amelynek külügyminiszteri és pénzügyminiszteri találkozói már lezajlottak, előbbin például az orosz külügyér, Szergej Lavrov is részt vett.

Fotó: AFP

Putyin két éve nem vett részt ezeken az eseményeken személyesen, a tavalyi találkozóra is csak virtuálisan kapcsolódott be. Most viszont könnyen lehet, hogy ő is ott lesz a szeptember kilencedikén és tizedikén rendezendő eseményen. Erről a Bloomberg amerikai lap írt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor nem kommentálta a hírt, hogy lemondták volna az aznapra eső vlagyivosztoki eseményt.

Ezzel az is valószínűsíthető, hogy Kína is a legmagasabb szinten képviselteti majd magát az eseményen, azaz Hszi Csin-ping is ott lesz, akit Putyin a napokban legkedvesebb barátjának nevezett.

Hivatalosan egyébként Putyin igent mondott az indiai meghívásra, de már korábban is volt példa arra, hogy ennek ellenére nem ment el a találkozóra. Így volt a már említett tavalyi, indonéziai csúcson és a két évvel ezelőtti, rómain is. Akkor már valószínűleg gőzerővel az Ukrajna elleni inváziót tervezték Moszkvában.