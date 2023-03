Emmanuel Macron francia államfő és Rushi Sunak brit miniszterelnök új alapokra kívánja helyezni a francia-brit viszonyt a Brexitet követő feszültségekkel teli időszak után. A két ország közötti viszony rendezésének első megállapodása az illegális bevándorlás elleni küzdelmet érinti.

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Ez az egymásra találás, az újbóli kapcsolatfelvétel, egy új kezdet pillanata. Egy új ambíció csúcstalálkozója

– fogalmazott a francia köztársasági elnök brit kollegájával közösen tartott sajtótájékoztatóján pénteken Párizsban, a két ország közötti első csúcstalálkozón 2018 óta. A brit kormányfő szerint egy új kezdetről van szó, utalva a két ország közötti évszázados szívélyes kapcsolatra, amely némileg nehézkessé vált az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépése óta.

Az újrakezdés megpecsételéseként a két ország vezetője új megállapodást kötött a francia partokról a La Manche-csatornán át az Egyesült Királyságba tartó illegális bevándorlók megfékezésére. Ennek keretében London jelentősen megemelte a Franciaországnak nyújtott anyagi támogatást a parti őrség megerősítésére: a szigetország a következő három évben

az Egyesült Királyság 141 millió eurót folyósít 2023-24-re, 191 millió eurót 2024-2025-re és 209 millió eurót 2025-2026-ra.

A brit miniszterelnök egy új gyűjtőhely megnyitását is bejelentette Észak-Franciaországban a feltartóztatott illegális bevándorlók számára, valamint egy új irányítási központ felállítását, ahol a két ország különleges erői dolgoznak majd együtt. Ezenkívül London további ötszáz járőrt is szolgálatba állít a francia partokon. Több drón és más technológiák is segíteni fogják a francia erőket abban, hogy több illegális bevándorlót tudjanak feltartóztatni.

Fotó: AFP

A francia elnök kiemelte, hogy a két ország együtt kíván küzdeni az illegális bevándorlás ellen, nem feledkezve meg annak humánus kérdéseiről és a téma különösen érzékeny mivoltáról. Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy a francia hatóságok több mint 1300 lélekvesztőt tartóztattak fel tavaly és 55 embercsempész-hálózatot számoltak fel a közös francia-brit titkosszolgálati csoport munkájának köszönhetően. Mindezek ellenére 2022-ben csaknem 46 ezer embernek sikerült illegális módon átkelnie a La Manche-csatornán. A két ország ezért tavaly novemberben már aláírt egy megállapodást a fokozottabb együttműködésről az illegális átkelések elleni küzdelem.