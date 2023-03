Medvegyev: Ukrajna azért akar csatlakozni a NATO-hoz, hogy utána azonnal megtámadja Oroszországot

Ukrajna azt tervezi, hogy csatlakozik a NATO-hoz, hogy a szervezet védelmét élvezve lerohanhassa Oroszországot – közölte félelmeit az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke. Dmtirij Medvegyev, egykori államfő szerint Ukrajna egyből atomfegyvereket kezd majd gyártani, amint csatlakozik az Atlanti Szövetség, hogy aztán ezek segítségével megtámadja Oroszországot a Krím miatt.

Fotó: AFP

Medvegyev arról is beszélt, hogy Ukrajna Oroszország része, de Moszkva geopolitikai és történelmi okokból már régen beletörődött, hogy területének ez a szelete más lobogó alatt létezik – írta meg a RIA Novosztyi orosz lap.

Ukrajna rakétákat gyárt és van egy saját atomfegyver-komplexuma. A NATO-csatlakozás tehát azt jelentené, hogy Oroszország kap egy szomszédot, akinek atomfegyverei vannak, ráadásul egy barátságtalan szövetség tagja. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy Ukrajna jelenlegi vezetője még 2021-ben beszélt arról, hogy atomfegyvert akar gyártani

– mondta Medvegyev. A volt államfő azzal folytatta, hogy ezt a fenyegetést nem nézhették tétlenül, miközben Kijev nem volt hajlandó elismerni, hogy a Krím-félsziget Oroszország része.

Szerintünk a miénk, szerintük az övék. Mi következik ebből? Hogy csatlakoznak a NATO-hoz, hogy aztán megtámadjanak minket. Ezt nem hagyhattuk

– magyarázta meg az elmúlt több mint egy év eseményeit Medvegyev. Ezt követően kijelentette, hogy a Krím és Ukrajna is az Orosz Birodalom részei voltak, amit mindig is orosz lakosság lakott. Medvegyev ezt a területet nagy Oroszországnak nevezte. Hozzátette, hogy a nyugati országok elszámolták magukat, amikor nem hitték el, hogy Oroszország mennyire elszánt a különleges katonai művelet mellett.

Értelmetlen egyes országokkal, vagy országközösségekkel tárgyalni. Vannak akik csak az erőből értenek

– jelentette ki az orosz Biztonsági Tanács alelnöke. Hozzátette, hogy Oroszországnak még soha nem volt olyan rossz a viszonya a Nyugattal, mint most és úgy látja, hogy esélytelen bármiféle kommunikációban bízni. Azt is kifejtette, hogy személyesen nem kedveli az Európai Unió vezetőit, akiket alapvetően műveletlennek tart, illetve a kompetencia hiányát véli felfedezni náluk.

Oroszország élete a posztszovjet időszakban nem szólt másról, mint a tárgyalásokról. Állandóan tárgyaltunk valakivel, a NATO-val, az EU-val, Amerikával. Ennek köszönhetően számos partnerséget és stratégiai kapcsolatot kialakítottunk. Ez után jönnek ezek a nyugati vezetők és mindent lenulláztak, amit az évek során elértünk

– fejtette ki Medvegyev, hogy miben látja az alapvető problémát a nyugati országokhoz fűződő viszonyban.

A volt államfő azt is fejtegette, hogy mi is pontosan a Nyugat célja Oroszországgal. Szerinte a gond ott kezdődött, hogy Moszkva nem hódolt be az Egyesült Államoknak. Úgy látja, hogy a Nyugat terve, hogy destabilizálja az országot, majd kisebb területi egységekre osztja, amiket aztán a NATO-ba olvaszt. A tervet azzal magyarázta, hogy a Nyugat így akarja megszerezni az orosz nemzeti vagyont.

Medvegyev zárásként azt is közölte, hogy országa nevetségesnek tekinti a Nemzetközi Büntetőbíróságot, ami szerintük egy inkompetens szervezet, amiben idióták ülnek. Azt is kijelentette, hogy ha az a valószerűtlen forgatókönyv megvalósulna, hogy Vlagyimir Putyin Németországba utazik és ott letartóztatják az egyértelmű hadüzenet lesz.

Komolyan akkora idióták, hogy azt képzelik le lehet tartóztatni egy atomhatalom vezetőjét?

– tette fel a teoretikus kérdést Medvegyev.