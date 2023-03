Még oltják a lángokat Gyál külterületén, a Kőrösi úton, ahol kedd délután kigyulladt egy hulladékfeldolgozó telep – közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán.

Egy körülbelül ezerkétszáz négyzetméter alapterületű üzemcsarnok egy részére terjedt ki a tűz, az épület körül pedig ötezer négyzetméteren válogatásra váró, bálázott, vegyes hulladék kapott lángra.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a tűz további terjedését sikerült megakadályozni, az oltást munkagépek is segítik. A katasztrófavédelem a legmagasabb 5. kiemelt fokozatúként kezeli a tüzet, és azt javasolta a lakosoknak, hogy csukják be az ablakokat. A mostani helyszínen végzett mérések azonban nem mutattak ki egészségre káros koncentrációt a levegőben – tudatták.

A FCC Magyarország a Facebookon közölte, hogy a válogató és bálázó csarnokuk teljesen kiégett, a tűzvizsgálat még tart, azonban előzetesen

az üzemi kamarafelvételek alapján mintegy 150-200 tonnányi papír és fólia haszonanyagnál valószínűleg öngyulladás következett be.

A viharos szél miatt az itt keletkezett tűz átterjedt a többi haszonanyagtároló területükre is.

Több mint tíz település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói nagy erőkkel megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen,

de a tűz oltását az erős szél továbbra is nehezíti, a munkálatokban erőgépek is részt vesznek.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkeztek hírek, a munkálatokat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányít, korábban a gyáli polgárőrségrészt vett a közlekedés biztosításában, a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. munkatársai pedig étellel, itallal látták el a szakembereket. A térség országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán azt írta, hogy mindenki tartózkodjon a tűzgyújtástól, ugyanis a „szeles időben ugyanis a tűz sokkal könnyebben, gyorsabban terjed. Ilyenkor a kertekben sem tanácsos, még folyamatos felügyelet mellett sem az égetés, hiszen egy szikra is gyorsan elterjesztheti a tüzet”.