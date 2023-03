Nagy-Britanniában is folytatódnak a sztrájkok

Csütörtökön a vasutasok, a tanárok és az egyetemi alkalmazottak szüntették be munkát Angliában magasabb bért, több munkahelyet és jobb körülményeket követelve. A vonatok alig 40-50 százaléka közlekedik az országrészben, de olyan térségek is vannak, ahol teljesen leállt a vasút.