Elhunyt 73 éves korában Linda Kasabian, aki 1970-ben a brutális gyilkosságokat elkövető Manson-banda elleni vád koronatanúja volt. A gyászjelentést elsőként közlő Tacoma News Tribune hírportál szerint az egykori bandatag január 21-én hunyt el egy kórházban a Washington állambeli Tacomában.

Linda Kasabian tanúvallomása nélkül aligha tudták volna elítéltetni Charles Mansont és a gyilkos szekta többi tagját.

Fotó: Michael Ochs Archives

Kasabian a per után visszavonult a nyilvánosságtól, és többször is nevet változtatott, hogy ezzel védje meg magánéletét. A halotti bizonyítványát is Linda Chiochios névre állították ki. Ebből azonban nem derül ki a halálának oka.

Kasabian a hatvanas évek végén Charles Manson szektájának egyik követője volt. Az akkor húszéves nő 1969. augusztus 9-én az állapotos filmcsillag, Sharon Tate Los Angeles-i otthona előtt várakozott, amíg a Manson-banda tagjai a házban meggyilkolták a színésznőt és három további embert.

A következő éjjel is elkísérte Mansont és a banda többi tagját, Tex Watsont, Patricia Krenwinkelt, Susan Atkinst és Leslie van Houtent a szupermarket-tulajdonos, Leno LaBianca házához, ahol a férfit feleségével együtt lemészárolták.

Kasabiannak, aki nem vett részt a gyilkosságokban, mentességet ajánlott az ügyészség, ha tanúskodik Manson és négy bűntársa ellen az 1970-ben megrendezett Los Angeles-i tárgyaláson.

Mind az öt vádlottat halálra ítélték, de az ítéletet később életfogytiglanra változtatták.

Manson 2017. november 19-én természetes halállal halt meg a rácsok mögött. Atkins 2009-ben, hatvanegy évesen rákbetegség következében hunyt el a börtönben. Watson, Krenwinkel és Van Houten jelenleg is rács mögött van.

Úgy tudni, hogy Linda Kasabian az 1980-as évek végétől élt Tacomában lányával együtt, egy 2016-os Rolling Stone-cikk szerint nagyon szerényen, egy lakókocsiparkban. New Hampshire-ben élő anyjától a sajtó zaklatása miatt menekült Washington államba.

A Manson-ügy vezető ügyésze, Vincent Bugliosi 2009-ben kijelentette, hogy az 1970–71-ben zajló perek során Kasabian tanúvallomása nélkül aligha tudták volna elítéltetni Charles Mansont és a gyilkos szekta többi, a kegyetlen emberölésekben bűnös tagját.