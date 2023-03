Nem pályázhat semleges közvetítői szerepre az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország az ukrajnai békefolyamatban, mivel részesei az Oroszország elleni konfliktusnak – közölte az orosz külügyminisztérium az állami hírügynökséggel.

Fotó: AFP

Az orosz külügy ezzel Wolfgang Ischlinger, a müncheni biztonsági konferencia korábbi elnökének azon javaslatára reagált, amelynek értelmében fel kell állítani egy kapcsolattartó csoportot az ukrajnai békefolyamat elindítására, amiben Washingtonnak, Londonnak, Párizsnak és Berlinnek is szerepet kell vállalnia.

A tárca közlése szerint hivatalosan még a javaslatról sem értesültek, csak a sajtóból, ám szerintük az említett országok maguk is részesei az Oroszország elleni konfliktusnak. Hozzátették, hogy az említett országok fegyverekkel, zsoldosokkal és hírszerzési adatokkal is segítik Ukrajnát, de az ukrán katonák kiképzésében is részt vesznek és szankciókat is bevezettek Moszkvával szemben, zárolták a külföldön parkoló orosz vagyonokat és bírósági úton tervezik megbüntetni a háborúért felelős oroszt vezetőket, valamint zsarolják Oroszország barátait, megtiltva az együttműködést az orosz állammal.

Ezek az országok támogatják Zelenszkij ál-békekezdeményezéseit, amelyek valójában nem jelentenek mást, mint a valóságtól elrugaszkodott ultimátumot, amely országunk kapitulációját követeli

– mondta a RIA Novosztyinak az orosz külügyminisztérium egy névtelenül nyilatkozó illetékese, aki felidézte, hogy ezek az országok támogatták a 2014-es alkotmányellenes kijevi államcsínyt és elszabotálták a minszki megállapodások teljesítését.

Az orosz külügy részéről megszólaló illetékes elmondta, hogy

Moszkva szerint a konfliktus átfogó, igazságos és fenntartható rendezése csak az harci cselekmények és a nyugati fegyverszállítások beszüntetése, az új területi realitások elismerése,

Ukrajna demilitarizálása és nácitalanítása, semleges és el nem kötelezett státusának rögzítése, a szankciók feloldása, az Oroszországgal szembeni jogi követelések visszavonása, az orosz nyelv ukrajnai státusának helyreállítása, az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, valamint az Oroszországgal és Ukrajna más szomszédjaival való baráti kapcsolatok kialakítása révén lehetséges.