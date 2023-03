A létesítmény a várostól délnyugatra, a Basahíd település felé vezető úton épül majd meg.

Már van a szóban forgó helyszínen egy füves kifutópályája, ahonnan kisebb mezőgazdasági és sportrepülőgépek forgalmát bonyolították le.

Nagykikinda látképe

Az új repülőtér az utasforgalom követelményeinek is megfelel majd: 1,2 kilométer hosszú és 30 méter széles lesz a kifutópálya, több mint ötven hektárt foglal el a létesítmény a kísérőobjektumokkal.

Szerbiának hét nemzetközi repülőtere van, valamint több mint húsz kisrepülőtere. A tervek szerint 2035-ig a Vajdaság területén is több, a polgári utasforgalom lebonyolítására is alkalmas reptér épül: Újvidék közelében Csenejen, valamint Versecen, Szabadkán és a szóban forgó Nagykikindán. A Vajdaság Autonóm Tartomány területrendezési terve szerint ezek a repülőterek a kisebb légitársaságok charterjáratait üzemeltetnék.

Belgrádban is újabb repülőteret építenek. Sajtóinformációk szerint a szerb főváros újabb repülőteret kap Dobanovci városrészben. A most működtetett Nikola Tesla repülőtér bizonyos térbeli korlátozások miatt 2043 után ugyanis csak korlátozottan tudná ellátni mostani funkcióját.