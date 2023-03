Kanada lakossága először nőtt egy év alatt legalább egymillió fővel – jelentette csütörtökön az ország kormányát idézve a BBC. Ezzel a kanadai statisztikai hivatal szerint a lakosság létszáma 38 516 138-ról 39 566 248-ra nőtt. A 2,7 százalékos növekedés 1957 óta arányaiban is a leggyorsabb bővülést jelenti.

Toronto látképe.

Fotó: Shutterstock

A kanadai népesség főként annak a kormányzati szándéknak köszönhetően bővül, amely a munkaerőhiányt bevándorlók segítségével pótolná,

hiszen a mostani növekedés 96 százaléka is a bevándorlás eredménye.

Az állandó és ideiglenes bevándorlók számának növekedése további, a lakhatással, infrastruktúrával, a közlekedéssel és egyéb lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívásokat jelenthet az ország egyes régióiban – jelezte a statisztikai hivatal.

A Justin Trudeau vezette kanadai kormány tavaly jelentette be, hogy 2025-ig évente félmillió bevándorlót fogadnának be. A kormány konfliktusok – többek között az ukrajnai háború – és a humanitárius válságok – mint a közelmúltbeli török–szíriai földrengés – sújtotta térségekből érkezőket is befogad és kihasználja azt is, hogy déli szomszédjában, vagyis az Egyesült Államokban, egyre kevésbé látják szívesen a bevándorlókat.

A kormány szerint az ország népessége 26 év alatt a kétszeresére nőne, ha tartaná az éves 2,7 százalékos növekedést.