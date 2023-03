Orosz–ukrán háború 393. nap – friss hírek

Több mint fél évnyi véres ostrom után úgy tűnik vesztesen kerülhet ki Oroszország a bahmuti csatából. A legfrissebb hírszerzési információk szerint az orosz offenzíva annyira lelassult, szinte teljesen megtorpant, hogy Moszkvában már arról beszélnek, teljesen feladhatják az elfoglalhatatlannak ítélt várost.

Fotó: Aris Messinis

Erről az amerikai háborútudománnyal foglalkozó agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) is írt legfrissebb elemzésében.

A portál szerint március 21 lehetett a fordulópont az ostromban, mert akkor tudtak áttörni az ukrán erők az orosz harapófogón és több területet is felszabadítottak, enyhítve ezzel a hetek óta nehezedő nyomáson.

Az ISW szerint a Bahmut és a Vuhledar elleni támadások jelentősen megritkultak az elmúlt két napban és várhatóan akár teljesen megszűnhetnek: az oroszok tehát kivonulhatnak a területről és más irányban folytathatják a háborút.