Továbbra is súlyos harcok folynak Bahmut utcáin, a jelentések szerint az oroszok oldalán harcoló Wagner csoport már teljesen átvette az irányítást azon üzem felett is, ahol pár napja még Volodimir Zelenszkij látogatott el. Az éjszakai harcok nyomán több utca lényegében lángokban állt, erről a Twitteren is megjelentek bejegyzések.

‼️💥Ukraynalı askeri analistlerin akşam analitik notunun sonuçları:

Gece Bakhmut savaşlara ve ateşe gömülüyor.

Şehirde ağır çatışmalar devam ediyor, "Wagner" Zelena Caddesi'ne saldırıyor. Şehrin güneyinde şiddetli saldırılar var, "Wagner" bölgeye topçu birliklerini çekiyor. pic.twitter.com/GAiBo8ThoG — Nikolay 💢 (@un_ted7) March 26, 2023

Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentésére, miszerint nukleáris fegyvereket telepít Fehéroroszországba, már a Pentagon is reagált, értékelésük meglepően semleges és nyugodt volt. Putyin tleevíziós beszédéből kevesen emelték ki, hogy azt is elmondta, Oroszország és Kína nem hoz létre katonai szövetséget. Véleménye szerint a nyugati hatalmak egy új „tengelyt” építenek, amely némileg hasonlít Németország és Japán második világháborús szövetségére.

Közbven Andrey Kelin az Egyesült Királyság orosz nagykövete a britek által Kijevnek szállított szegényített urántartalmú lövedékekről, valamint a Moszkva és London közötti kapcsolatok általános hanyatlásáról beszélt az Izvesztyiának adott interjújában. Mint mondta:

A hosszú távú következmények, beleértve Ukrajnát és magukat az ukránokat, egyáltalán nem érdeklik a briteket

Oroszország a - tette hozz - azonban nem hagyja válasz nélkül az Egyesült Királyság összes bűnét, beleértve a tiltott fegyverek Ukrajnának való szállítását. Véleménye szerint a londoni kormányzat célja, hogy mindig és mindenhol a kollektív Nyugat "háborús pártjának" az élén álljon. Ily módon azt reméli, hogy fenntartja vezető szerepének látszatát az amerikai csatlos országok között. A politikusok teszik ezt az egykori birodalom több évtizedes csökkenő befolyása miatt, illetve mert a növekvő gazdasági problémákról is megpróbálják elterelni a figyelmet - tette hozzá. Mint mondta, az angolok a „háború mindent felülír” logika szerint cselekszenek. Ezért tudatosan játszanak a konfliktus eszkalálódására. A hosszú távú következmények, többek között Ukrajnára és magukra az ukránokra nézve, egyáltalán nem érdeklik a briteket.

