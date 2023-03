Milliók láthatták a közösségimédia-platformokon azt a fotót, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök letérdelt a napokban Moszkvába látogató Hszi Csin-ping kínai elnök és kommunista vezető előtt, sőt úgy tűnik, mintha kezet is csókolna neki. A Newsweek tényellenőrzője annak járt utána, igazi-e a kép.

Fotó: Anatoliy Zhdanov

Találkozóik után a két elnök arról számolt be, hogy „praktikus együttműködésre” rendezkedtek be, illetve hogy nem kérnek a szabályokból, amelyeket a Nyugat kényszerítene rájuk.

Az orosz–ukrán háború, illetve a Washington és Peking közt kialakult feszültség a melegágya a kölcsönös vádaknak – hogy a másik tisztességtelen eszközökkel folytat propagandát –, illetve a hírhamisításoknak, ezért jelenségként is érdekes, és a világpolitikai helyzetre is jellemző a térdelős fotó esete.

A Twitteren a fotót posztoló felhasználók közül Glasnost Gone – akinek az oldalán 62 ezren nézték meg a képet, bár szerinte ő jelezte, hogy hamis lehet – a Newsweeknek azt mondta, úgy gondolja, egy ukrajnai Telegram-poszt lehet a futótűzként terjedő kép eredete (amit azon a helyen egyébként több mint 311 ezren láttak).

Nem tudni, mekkora összes nézettséget ért el a Twitteren, majd a Facebookon a kép, mindenesetre az előbbin csak Jason Jay Smart, a Kyiv Post újságírójának oldalán 770 ezren látták és több mint ezren megosztották. Mindezek alapján milliókra lehet becsülni azoknak a számát, akik ezen a képen láthatták, amint Putyin elnök megalázkodik nagy hatalmú kínai vendége előtt.

PUTIN 🇷🇺- XI 🇨🇳 MEETING



Putin attempting to persuade Xi. pic.twitter.com/yHbT9wOiXq — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 20, 2023

A Newsweek a fotó több furcsasága alapján arra jutott, hogy a képet valószínűleg mesterséges intelligencia segítségével alkották meg. A képen Putyin meghajló lába torz és furcsán felpuffadt. A háttérben álló egyik alak kezei elmosódottak és egymásba olvadók – és a kezek tökéletes reprodukálása még mindig nehéz a mesterséges intelligenciák számára is. Aránytalanul torzítottnak tűnik az asztal egyik lába is, és a hivatalosan közölt fotók egyike sem ebben a helyiségben készült a jelek szerint.

Aligha hihető ugyanakkor, hogy valaki egy ilyen pillanatról „lesifotót” készíthessen a biztonsági emberek mellett észrevétlenül, vagy hogy egy hivatalos fotó kiszivárogjon. A fotónak nincs is forrásmegjelölése. Ráadásul a képen Putyin arca nem látszik, és Hszi arca is csak annyira, hogy szinte fel sem ismerhető.

Amanda Florian a Hugging Face fotóelemző eszközt használva is arra jutott, hogy az arcokon és Hszi haján található torzulások alapján a képet számítógép generálhatta – írta a Newsweek. A végén az amerikai lap hozzáteszi, hogy habár ez a kép szinte bizonyosan hamisított, a szintén amerikai Háborútudományi Intézet (Institute for the Study of War, ISW) szakértői szerint az igazolható, hogy a két vezető közti viszony „féloldalas”: szerintük a kínaiak visszafogottabbak a barátkozást illetően, mint Putyin szeretné.