Putyin már keresi a felelőst a félresikerült offenzíváért, és Prigozsinra mutathat rá

A hírek szerint már keresi az ukrajnai kudarcok felelőseit Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki rendkívül elégedetlen a háború jelenlegi állásával. Valószínűleg emiatt emelik ki napok óta az orosz híradások a Wagner zsoldoscsoport veszteségeit, hogy elkenjék az orosz hadsereg alkalmatlanságát.

Fotó: AFP

Törésponthoz érkezett a Wagner és az orosz hadsereg kapcsolata. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a felek között nincs egyetértés, Jevgenyij Prigozsin Wagner-alapító többször szállt bele az orosz tábornokokba, akik a hírek szerint szeretnék minél inkább kivéreztetni a zsoldossereget. Az amerikai háborús kutatóközpont, az Institute for the Study of War (ISW) nevű agytröszt szerint az orosz hadsereg azt szeretné, ha a Wagner elismerné, hogy nagyban függ tőlük is a háború sorsa.

Prigozsin ugyanis azt hitte, hogy elegendő lesz a Wagner fellépése és a bekerítéssel való fenyegetés, hogy az ukránok feladják Bahmutot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is felszólította a kivonulásra, ám Kijev nem hajlandó lemondani a városról, és a katonái kitartanak. Ez viszont nagy csapás Prigozsinnak és csapatának, akik komoly veszteségeket szenvednek el folyamatosan. Akárcsak az orosz hadsereg az ostrom során, ám Oroszországban furcsa mód inkább a Wagnerre koncentrálnak, gyakorlatilag az ő nyakukba varrva az ottani hibákat és az eredmények hiányát.

Ez is azt jelezheti, hogy a Wagner-vezér kieshetett Vlagyimir Putyin kegyeiből, miután megpróbált minél nagyobb hatalmat kiharcolni zsoldosseregének mind az ukrán harcokban, mind Moszkvában, gyakorlatilag átvéve az orosz hadsereg szerepét.

Putyin a hírek szerint már keresi a felelősöket az elhibázott offenzíváért, és valószínűleg Prigozsint nevezi majd meg. Az ISW szerint erre utal az is, hogy a közösségi médiában a Kreml-közeli megmondóemberek kvázi megkapták a tűzparancsot és folyamatosan támadják a Wagner-vezért, hiteltelenítve a zsoldossereget és megkérdőjelezve az eddigi eredményeiket is.

Hogy ennek a szakadásnak mi lehet a vége, egyelőre nem tudni. Amennyiben Prigozsint leváltják, akkor a Wagner katonáit magába szívhatja az orosz hadsereg. Más kérdés, hogy mire juthat az a sereg, amely a Wagner nélkül eddig szinte semmilyen eredményt nem tudott felmutatni.